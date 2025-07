Scomparsa da Carovigno, sale la preoccupazione: passaporto e cellulare in camera. Monitorati anche i binari

Brindisi, 7 luglio 2025 – Ancora nessuna traccia di Mariia Buhaiova. Mentre passano le ore, aumenta la preoccupazione per la sorte della 18enne ucraina scomparsa da Carovigno (Brindisi) venerdì scorso. Le telecamere l’hanno ripresa mentre si allontana a piedi dal villaggio Meditur, dove stava svolgendo uno stage, imboccando un sentiero che porta alla complanare a ridosso della strada statale 379. E qui che sarebbe stata avvistata anche da alcuni cittadini.

Nessuno sa dove avesse intenzione di andare. Si sa però che ha lasciato i suoi effetti personali nella stanza dove alloggiava, compresi telefono e cellulare, e un biglietto con alcuni numeri di telefono.

Stamani c’è stato un vertice in prefettura per fare il punto sulle ricerche, che già si erano estese via terra e anche via mare, nel tratto di costa intorno alla struttura turistica. La decisione è stata quella di intensificare l’attività di ricognizione, ampliando il raggio il raggio di sorvolo dei droni.

Una postazione fissa per il coordinamento dei soccorsi è allestita a ridosso del grande parcheggio della riserva di Torre Guaceto: è qui che fanno base un elicottero e le unità cinofile che battono il litorale. Nel frattempo la Polfer controlla i binari della linea b intorno alla stazione di Carovigno.

Bionda, alta 1,75, esile, Mariia Buhaiova non parla italiano. E’ a Carovigno per un tirocinio collegato ai suoi studi all’Università di Bratislava.