Carovigno, ragazza scompare dal villaggio turistico. Ricerche in mare e con i droni

Brindisi, 6 luglio 2025 – La cercano anche in mare: tutta Carovigno, località nel Brindisino, è mobilitata per trovare Mariia Buhaiova, 18 anni appena compiuti, stagista al Meditur Village, scomparsa da ieri. Anche il sindaco ha lanciato un appello.

“Si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce – scrive sui social Massimo Lanzilotti –. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano.

Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al n. 0831 991010”.

Sono stati i gestori del villaggio a lanciare l’allarme, presentando la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Da ieri la cercano i volontari della Croce Rossa e personale specializzato della Protezione civile anche con l’aiuto di droni e cani. Ma si batte anche lo specchio di mare davanti al Meditur, con i mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla.

Nelle ultime ore sono pervenute molte segnalazioni concordanti. Alcune si possono leggere sotto il post del sindaco. La ragazza sarebbe stata avvistata nei pressi del ponte di santa sabina: “Ieri sera 21.05-21.10 sulla complanare altezza dopo il ponte per Sanvito verso Santa Sabina c’era una ragazza alta e bionda con la coda di cavallo in costume con pareo e borsa in tela”, scrive Stefania. Ma non è l’unica a collocare la 18enne nella zona a quell’ora.

La strada dove sarebbe stata avvistata Mariia Buhaiova (Google Maps)

La prefettura di Brindisi ha convocato per domani una riunione per fare il punto sull'esito delle ricerche e sugli sviluppi investigativi condotti dai carabinieri. Intanto le autorità hanno avvisato i genitori della ragazza che si trovano in Ucraina. La 18enne è in Italia per uno stage organizzato dall’Università di Bratislava, dove studia.