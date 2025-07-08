Sciopero treni, circolazione in tilt. Cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Caos a Roma e Napoli

Roma, 8 luglio 2025 – Altra giornata di passione per chi viaggia in treno. Terminerà oggi alle 18 lo sciopero del personale che da ieri sera sta interessando il settore. Un doppio sciopero, indetto dai sindacati autonomi per il rinnovo del contratto (siglato invece da Cgil, Cisl e Uil) che sta mandando in tilt la rete.

Cancellata la metà dei treni a Napoli

Disagi e lunghe file agli infopoint della stazione centrale di Napoli. Lo sciopero proclamato dai sindacati di base ha provocato finora la cancellazione di circa la metà dei treni in arrivo e in partenza dallo scalo partenopeo. Particolarmente colpiti dall'agitazione sindacale i treni ad alta velocità, molti disagi anche per i pendolari che abitualmente utilizzano treni regionali.

Forti ritardi a Roma: 30 treni cancellati

Già dalle prime ore della mattinata molti i ritardi a Roma Termini, sia di Italo che di Trenitalia, dai 10 fino ai 120 minuti. Per i collegamenti regionali, la fascia di garanzia per i servizi essenziali era prevista dal gruppo Fs fino alle 9 di questa mattina. E' un vero martedì nero quello che si sta vivendo a Roma Termini, nel pieno dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La circolazione ferroviaria è praticamente paralizzata, con centinaia di viaggiatori in coda ai punti assistenza Trenitalia,

Sono 23 i treni cancellati a Roma Termini, visibili nella schermata 'arrivi’ della stazione Termini di Roma, dalle 9 di mattina alle 12.45. Sono quasi tutti convogli Trenitalia ed un Italo. Anche alle 'partenze’ si contano 7 cancellazioni. Uno è un treno Italo. In tutto quindi 30 treni cancellati.

Ritardi fino a 120 minuti sull’alta velocità

Ritardi fino a 120 minuti si stanno registrando per i treni ad alta velocità in particolare nella tratta fra Roma e Napoli. Problemi particolari per la cancellazione del Frecciarossa delle 9.50 da Roma per Milano e i forti ritardi accumulati da altri convogli. Il caso piu' emblematico e' quello del Frecciarossa delle 7.20 per Milano, che inizialmente segnava 150 minuti di ritardo e poi è partito con 100 minuti di ritardo reali.

Treni cancellati a Venezia

Sono quasi tutti cancellati i treni in arrivo e partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia, a causa dello sciopero dei ferrovieri. Fra i convogli annullati figurano anche quelli ad alta velocità, sia Frecce che Italo, oltre alla quasi totalità dei regionali. Alcuni regionali fanno registrare ritardi.

Incendi e maltempo

Non bastasse ci si mettono anche gli incendi e il maltempo. La circolazione sulla tratta Pescara-Foggia è sospesa da ieri pomeriggio su disposizione dei Vigili del Fuoco, a causa di un vasto incendio nei pressi di Chieuti, in provincia di Foggia. Tuttora in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono limitati tra Pescara e Bari, attivato servizio con autobus.

Viaggiatori disperati

"Stavo andando a Milano con quattro colleghi per lavorare. Abbiamo dovuto spostare il treno con uno di garanzia delle 10.20, perché alle 7.20 segnava 150 minuti di ritardo. Oltre al danno la beffa, il treno alla fine è effettivamente partito e noi siamo qua in attesa ancora di poter viaggiare per lavoro", racconta all'agenzia Agi uno dei tanti passeggeri bloccati. Un altro viaggiatore, anche lui diretto a Milano, riferisce: "Io dovevo partire con il treno delle 9.50 per motivi di lavoro, ma purtroppo non ho potuto effettuare il viaggio. Adesso sto cercando di essere ricollocato su un altro treno. Speriamo di poter partire". Tra i passeggeri fermi in stazione anche gruppi organizzati: un gruppo di suore polacche, atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, doveva proseguire verso Francavilla al Mare, ma il treno è stato cancellato. "Ora siamo in attesa di un cambio treno", riferisce una delle religiose. Un secondo gruppo di suore era invece diretto a Milano, sempre sul Frecciarossa delle 9.50 soppresso. Disagi anche per chi era diretto a Napoli: "Avevo il treno da Tiburtina questa mattina, ma non e' mai partito. Sono venuto a Termini sperando di trovare più treni, ma per ora non sono riuscito a partire", racconta un altro passeggero.