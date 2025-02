Sciopero treni, si cambia: fasce di tutela anche la domenica. Ecco gli orari garantiti nei festivi

Roma, 4 febbraio 2025 – Arrivano tutele in più per i passeggeri in caso di sciopero dei treni. La Commissione di garanzia sugli scioperi – dopo aver consultato le parti che autonomamente non hanno raggiunto un accordo – ha introdotto fasce di garanzia anche per la domenica e i giorni festivi, finora assenti sui regionali. Le corse saranno assicurate tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Anche i servizi minimi garantiti per la media e lunga percorrenza sono rinforzati.

Le modifiche, fa sapere la Commissione, che intervenuta il forza della legge n 146/1990, articolo 13,

sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, a distanza di oltre 25 anni dalla sua introduzione, "all'obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità".

Consumatori soddisfatti

Un’ “ottima notizia” per l’Unione Nazionale Consumatori. “Era evidente che non c'era equilibrio tra il diritto di sciopero e quello di mobilità dei consumatori che durante il week-end erano privi di ogni tutela – commenta Massimliano Dona, presidente UNC –. Assurdo che per gli aerei lo sciopero non possa superare le 4 ore mentre per i treni si potesse arrivare a 24 ore, lasciando i viaggiatori allo sbando e abbandonati a se stessi, costretti a cercare un riparo per la notte o a dormire in stazioni che oggi, per lasciare spazio ai negozi e fare soldi, non hanno neanche più la sale d'aspetto, salvo per la clientela business. Ora speriamo che seguano altri aggiustamenti, ad esempio sulle franchigie, per tener conto delle nuove tendenza in fatto di vacanze e turismo”.

Sciopero Trenord 5 febbraio

Il prossimo sciopero dei treni è previsto per domani, mercoledì 5 febbraio, solo in Lombardia. A proclamarlo il sindacato dell’Orsa. La mobilitazione scatta alle 3 di stanotte e terminerà alle 2 di giovedì 6 febbraio. Disagi sono attesi sulle linee regionali Trenord, sui collegamenti suburbani e aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, per cui saranno messe a disposizione bus sostitutivi. Essendo giorno feriale, le fasce di garanzia sono 6-9 e 18-21.

Sciopero 9 febbraio in Piemonte e Valle d’Aosta

Dalle 3 di domenica 9 febbraio alle 2 di lunedì 10 febbraio incroceranno le braccia invece i lavoratori della Direzione Business Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. Un’agitazione di 23 ore, proclamata sempre dal sindacato Orsa.