Roma, 6 febbraio 2020 - Sono due gli scioperi dei treni indetti per domani, venerdì 7 febbraio, a seguito del deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano - Salerno nel Lodigiano in cui hanno perso la vita i due macchinisti. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Taf e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno stop di due ore dei dipendenti del gruppo Fs Italiane dalle 12 alle 14. L'unione sindacale di base, invece, ha deciso un'astensione di otto ore - dalle 9 alle 17 - per tutte le attività ferroviarie.

Traffico ferroviario riprogrammato

Intanto Rti ha confermato sempre per domani la riprogrammazione del traffico dei treni AV, media-lunga percorrenza e regionale. Riprogrammazione che proseguirà fino al termine degli accertamenti predisposti dall'autorità giudiziaria e il ripristino dell'infrastruttura ferroviaria. Il dettaglio dei provvedimenti è consultabile sui siti web delle Imprese ferroviarie.

I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con rallentamenti fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Ai passeggeri è garantito il viaggio sui primi treni utili successivi.

I treni regionali veloci Milano-Torino arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale. I treni regionali Verona-Brescia-Milano Centrale arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale I treni regionali Lodi-Saronno (S1) sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I treni regionali Milano Bovisa FNM- Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo. Ai treni della linea Milano - Piacenza sono assegnate fermate straordinarie nelle stazioni di Tavazzano, San Zenone e Melegnano.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21.