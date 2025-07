Nuovo sciopero treni 7-8 luglio 2025: orari e lista delle corse garantite

Roma, 2 luglio 2025 – Nuovo sciopero all’orizzonte sui binari. Il Gruppo Fs annuncia in una nota possibili disagi per chi viaggia con Trenitalia, Tper e TreNord nei giorni 7 e 8 luglio. “I treni possono subire cancellazioni o variazioni”, avverte.

Gli orari

La mobilitazione su scala nazionale, indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, scatta alle 21 di lunedì 7 luglio e termina alle 18 di martedì 8 luglio. Ma – avvisa l’azienda – “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Da considerare che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno a fine corsa con certezza, solo se la destinazione finale è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dello sciopero. Diversamente potranno fermarsi in stazioni precedenti.

I treni garantiti

Per quanto riguarda le corse regionali , saranno regolarmente in vigore le fasce di garanzia. Assicurati dunque i servizi tra le 6 e le 9 di mattina di martedì 8 luglio.

C’è invece una lista di treni garantiti Trenitalia per i collegamenti di lunga percorrenza (Frecce e Intercity).

Trenord avvisa che martedì 8 luglio “viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9. Nel pomeriggio il servizio riprenderà regolarmente con i treni che partono dopo le 18.

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Rimborsi

Chi vuole rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. E’ possibile riprogrammare il viaggio “a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.