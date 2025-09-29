Sciopero treni 2-3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso

Roma, 29 settembre 2025 – È stato proclamato per il 3 ottobre un nuovo sciopero nazionale di 24 ore per “fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania”. La protesta, indetta dai Si.Cobas, riguarderà tutte le categorie del settore pubblico e privato. I primi ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto ferroviario: i treni si fermeranno dalle 21 del 2 ottobre alle 20.59 del giorno successivo. Al momento, sembrerebbero coinvolti sono i servizi del gruppo Fs e non di Italo.

Ma il sindacato avverte: lo sciopero potrebbe scattare in anticipo nel caso “si verificassero sviluppi critici dovuti a eventuali azioni da parte del governo israeliano volte a ostacolare l’arrivo della Global Sumud Flotilla a Gaza”. Sabato 4 ottobre, il sindacato aderirà alla manifestazione di Roma organizzata dalle associazioni palestinesi.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato autonomo Si.Cobas, che ha comunicato “l’apertura dello stato di agitazione con effetto immediato e per tutto il settore privato e pubblico, chiedendo la fine immediata del genocidio sionista a Gaza e in Cisgiordania, la sospensione di ogni fornitura di armamenti e di merci, nonché di ogni collaborazione e partnership commerciale, culturale, accademica e tecnologica con lo stato di Israele”.

“Qualora si verificassero sviluppi critici – sottolineano dal sindacaro – dovuti a eventuali azioni da parte del governo israeliano volte a ostacolare l’arrivo della Global Sumud Flotilla a Gaza nei giorni precedenti il 3 ottobre 2025, si riserva la facoltà di anticipare la proclamazione dello sciopero generale.

Treni a rischio ritardi e cancellazioni dalle 21 di giovedì 2 alle 20.59 di venerdì 3 ottobre. L’impatto sul servizio dipenderà dal livello di adesione da parte del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. “L'agitazione proclamata dalla sigla sindacale autonoma Si interesserà il personale del Gruppo Fs. Sono previste le fasce di garanzia ed è possibile rinunciare a viaggi già prenotati chiedendo il rimborso”, fanno sapere dall’azienda.

Lo sciopero potrà generare ripercussioni anche al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord.

Qui la liste completa dei treni a lunga percorrenza garantiti da Trenitalia durante lo sciopero del 2 e 3 ottpbre 2025. "I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato – spiegano dal gruppo – arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione – dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18 alle 21 – durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. Giovedì 2 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22.

Tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione dello sciopero saranno disponibili sul sito Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time sulla App Trenord.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti da Trenord bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.). Da Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio per evitare disagi possono chiedere il rimborso a Trenitalia. È possibile farne richiesta a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.