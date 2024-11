Orari sciopero treni 23 e 24 novembre: nessuna fascia di garanzia. Le info utili

Roma, 18 novembre 2024 – Ancora disagi in vista per chi si muove con i treni. Il sindacato USB e altre single autonome minori hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per sabato 23 e domenica 24 novembre. L’agitazione inizierà alle 21 di sabato e si concluderà domenica, alla stessa ora.

Lo sciopero riguarda il personale di Trenitalia, Trenord e Tper. Trattandosi di una giornata festiva, le fasce di garanzia per i treni regionali non sono previste. Qui la lista dei treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) assicurati da Trenitalia. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che ripercussioni sui treni ci potranno essere anche prima e dopo l’inizio e la fine dello sciopero e che i viaggiatori che vogliono rinunciare al biglietto possono chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, per Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. Sarà possibile anche riprogrammare il viaggio, a seconda della disponibilità dei posti.

L’azienda lombarda parla di possibili “ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza”. In Lombardia sono assicurati i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Nel caso di cancellazione dei collegamenti con Malpensa, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

L’agitazione di sabato 23 e domenica 24 si colloca “dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle Attività Ferroviarie portato avanti da un fronte ampio di sigle di base”, che coinvolge “tutte le categorie del settore ferroviario”, contro il “peggioramento costante delle condizioni di lavoro”.

Lo sciopero è stato indetto “più di 30 giorni fa”. Oggi è arrivata “l’adesione da parte dell’Assemblea Nazionale del personale di macchina e bordo”.

Sabato 23, oltre che giovedì 21 novembre sciopera anche il personale della società francese SNCF. Trenitalia avvisa che i treni da e per la Francia potranno subire “ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso”. Sulla linea Ventimiglia - Breil - Limone, la circolazione dei treni è sospesa per tutta la giornata di giovedì 21, mentre sabato 23 novembre è sospesa fino alle 13.