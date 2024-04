Sciopero treni 11 aprile 2024, orari e fasce garantite per nazionali e regionali. La tabella in Pdf

Roma, 8 aprile 2024 – Si annunciano nuovi disagi per chi deve viaggiare in treno giovedì 11 aprile. Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Fil-Cgil e Ultrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs italiane, in adesione a uno sciopero generale di quattro ore, dalle 9 alle 13 di giovedì 11 aprile 2024.

È escluso dalla protesta il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia, che sciopererà per 8 ore, dalle 9 alle 17 di venerdì 12 aprile.

Lo sciopero è generale, proclamato da Cgil e Uil, e riguarda tutti i settori privati, per i quali sono previste 4 ore di protesta, ad eccezione dell’edilizia che ne prevede 8, con manifestazioni e iniziative che si terranno a livello territoriale.

Le motivazioni

Una mobilitazione indetta a sostegno delle comuni rivendicazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di Brescia.

Le fasce orarie garantite per i treni regionali

Lo sciopero è generale, ma si preannuncia caos soprattutto nel settore trasporti, quindi treni, bus e metro.

Dalle 9 alle 13 i treni possono subire cancellazioni o variazioni.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, scrive Trenitalia sul suo sito.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie.

Come previsto dalla legge, saranno garantite delle fasce orarie di tutela, ovvero orari in cui i servizi saranno comunque garantiti. Trenitalia ha fatto sapere che nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).

I treni nazionali: la tabella in pdf degli orari garantiti

Riguardo ai treni nazionali, ecco la tabella dei treni garantiti nella giornata di sciopero.