Sciopero 20 giugno 2025: oggi treni, aerei e bus cancellati o in ritardo. Gli aggiornamenti

Roma, 20 giugno 2025 – Treni cancellati o in ritardo, almeno 32 voli Ita annullati e trasporto pubblico locale a macchia di leopardo nelle città per l’adesione allo sciopero nazionale. Alla vigilia del primo weekend estivo pendolari e vacanzieri si trovano a dover fare i conti con lo stop dei trasporti.

Treni cancellati e ritardi fino a mezz'ora alla stazione Termini di Roma, dove i monitor informano i passeggeri che dalle ore 21 di ieri fino 21 di stasera i treni "potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane e Italo". Al momento risultano cancellati diversi treni, tra cui alcuni per Milano e Napoli. Fra i treni in arrivo, oltre a cancellazioni si registrano ritardi fino a quasi un'ora.

Circolazione dei treni regolare sulle linee gestite da Trenord. Lo sciopero non coinvolge infatti le linee gestite dall'azienda.

Per i treni a lunga percorrenza è previsto un elenco di corse garantite, mentre nel trasporto regionale il servizio minimo è assicurato nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Roma sono aperte le metro A, B, B1 e C, mentre è chiusa la ferrovia Termini-Centocelle. Per bus e tram si segnalano possibili riduzioni del servizio.

Disagi anche a Milano per chi usa i mezzi pubblici. I mezzi Atm si fermano dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. La società di trasporto fa sapere che le metropolitane di Milano resteranno aperte anche dopo le 8.45, mentre alcune linee di superficie devieranno il loro percorso, a partire dalle 9.30, per via di alcune manifestazioni.

Ita Airways ha cancellato 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti oggi. E' quanto si legge sul sito della compagnia dove è possibile consultare la lista dei voli cancellati. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 20 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 26 giugno chiamando il numero +39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.