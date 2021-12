Roma, 10 dicembre 2021 - Giornata di sciopero nazionale, oggi, per il mondo della scuola. La protesta contro le politiche del governo in materia di istruzione e ricerca, è una sorta di antipasto dello sciopero generale proclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil. Le associazioni di categoria contestano gli scarsi investimenti nella manovra 2022, la previsione di aumenti "irrisori" nel nuovo contratto, l'assenza di una "necessaria stabilizzazione" del personale precario e di una riduzione strutturale del numero di alunni per classe, la stabilizzazione dell`organico Covid docente e Ata.

Lezioni a rischio dunque in tutta Italia, a causa di una protesta che riguarderà l'intero personale scolastico - docenti, Ata e dirigenti - indetta, con modalità diverse, dai sindacati Flc Cgil, Uil Scuola Snals Confsal, Gilda Unams, AND, Anief, Cobas, CUB Sur, Fisi, Sisa (fa eccezione solo la Cisl).

Il teatro principale delle manifestazioni sarà Roma. Nella Capitale è previsto il corteo di Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief, da Porta San Paolo verso il Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere. Qui manifestano anche Cobas e Cub, con un sit-in statico. La chiusura delle manifestazioni è prevista per le 13.

Manifestazioni provinciali di Cobas e Cub si terranno anche a Bologna (Piazza Memorial della Shoah), Firenze (piazza S. Marco), Torino (all'Usr in Corso Vittorio Emanuele II), Napoli (Piazza del Gesù), Palermo (Piazza Politeama), Pisa (Piazza XX Settembre), Catania (Piazza Roma), Livorno (Piazza Giusti), Genova (Piazza De Ferrari).