Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato
Cronaca
CronacaSciopero generale oggi: manifestazioni in tutta Italia. La diretta della giornata
3 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Sciopero generale oggi: manifestazioni in tutta Italia. La diretta della giornata

Il segretario della Cgil Maurizio Landini: "Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Da giorni le proteste Pro Pal bloccano strade e città

La manifestazione di ieri sera a Firenze (foto Dire)

Roma, 3 ottobre 2025 – Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme", punge la Meloni. Le proteste pro-Pal bloccano strade e città. Devastate a Torino la Ogr, sede di una serie di incontri previsti da oggi con la Von der Leyen

La diretta video

Le notizie in diretta

06:57
Ritardi fino a 5 ore a Milano Centrale

Treni cancellati e ritardi da 20 minuti a oltre 5 ore alla stazione di Milano Centrale per lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Stessa situazione alla stazione di Milano Garibaldi, con cancellazioni e ritardi fino a 50 minuti, e a quella di Milano Rogoredo, dove i ritardi raggiungono quasi le tre ore. I tabelloni luminosi avvisano i viaggiatori dello sciopero e li invitano a rivolgersi all'assistenza clienti per le informazioni al riguardo.

06:49
A Roma ritardi e treni cancellati

Treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti per i treni a Roma Termini. Dalle ore 21:00 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre, si legge, "è in atto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord".

06:34
Landini: piazze saranno strapiene

"Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a Radio Anch'io nel giorno dello sciopero generale.

