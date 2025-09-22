Oggi lo sciopero per Gaza: tutte le notizie. Chiuse fermate della metro a Roma e Milano, blocchi al porto di Genova. Diretta tv

Roma, 22 settembre 2025 – E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l'adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di oggi. La mobilitazione nel trasporto marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.
A Torino studenti bloccano l'ingresso al Campus universitario Einaudi, a Roma e Milano chiuse fermate della metro, blocchi al porto di Genova.
Per i trasporti locali previste le consuete fasce di garanzia con modalità diversa da città a città: a Roma dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; a Milano le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dalle18 fino al termine del servizio. Numerose le manifestazioni indette in diverse città italiane: a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova. Sit in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.
Notizie in diretta
Pochi treni regionali cancellati ma ritardi fino a 70 minuti vengono registrati stamani nella stazioni ferroviarie venete. A Venezia Santa Lucia si registrano cancellazioni per quattro treni locali in partenza e cinque in arrivo. Le "Frecce" sono date con forti ritardi tra 40' e 55'. Situazione simile nelle stazioni di Padova e Verona Porta Nuova, scalo quest'ultimo che riceve i flussi anche dalla linea del Brennero.
Nel giorno dell'allerta maltempo arancione scatta anche la mobilitazione collettiva indetta da USB per Gaza. Il sindacato ha indetto lo sciopero generale nazionale, con assemblee e cortei che confluiranno in porto per un'assemblea, convocata alle 11 e un corteo cittadino nel primo pomeriggio. Gia' stamane e' attivo dalle 8 il blocco ai varchi portuali. Gli studenti si muoveranno in corteo dal centro citta' verso le banchine. Sulla manifestazione pesano le condizioni meteo, in considerazione della allerta arancione, che potrebbero apportare modifiche alla protesta. Genova ha un ruolo cruciale nella mobilitazione di oggi: era stato proprio il Calp, lo scorso 30 agosto, a dichiarare ai circa 40 mila manifestanti scesi in piazza per sostenere la popolazione palestinese e la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Proprio ieri l'Usb ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza del previsto arrivo, al terminal Spinelli, della Joanna Borchard, nave dell'agenzia Cosulich, per caricare container diretti a Israele e di essere "immediatamente intervenuta presso le istituzioni comunali per sollecitare il rispetto della mozione e della volonta' espressa dal Comune di Genova rispetto alla rottura degli accordi commerciali e diplomatici con Israele", ricordando che "lo sciopero avra' anche funzione di presidiare e impedire eventuali carichi".
Lo sciopero di oggi è stato indetto "da un sindacato di base, di estrema sinistra. L'ultima adesione è sotto al 7%", sull'alta velocità "un solo treno è stato soppresso" mentre sui regionali c'è un "25% dei blocchi del servizio". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5. "La prossima settimana - ha ricordato - sono in programma 44 scioperi, 23 nazionali sui quali non possiamo intervenire, 21 a livello locale". Ma comunque, ha ribadito, "i numeri sono in calo rispetto a tutte le ultime condizioni di sciopero. Vigiliamo - ha detto ancora - che tutto sia proclamato secondo la normativa vigente" ma serve "ragionare tutti assieme, in senso propositivo, sulla revisione della normativa. Nessuno vuole toccare il diritto allo sciopero, ma va fatta una riflessione".
A causa dello sciopero generale nazionale, a Milano chiude la M4 che riapre dopo le 15. Restano aperte, invece, la M1, M2, M3 e M5. Dopo le 9:30 alcune linee bus e tram potrebbero essere deviate, interrotte o rallentate da una manifestazione. Atm lo comunica anche dal proprio account X.
Alcuni treni regionali cancellati e ritardi fino a 80 minuti stamattina a Roma nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà alla popolazione di Gaza. Al momento le linee metro della Capitale funzionano regolarmente. Chiusa la fermata Termini, su disposizione delle forze dell'ordine, in vista della manifestazione indetta da Usb e realtà palestinesi in programma dalle 11 in viale Luigi Einaudi, angolo piazza dei Cinquecento, nella zona della stazione.
È iniziata sotto la pioggia questa mattina la giornata di sciopero generale per Gaza indetta dai sindacati di base. Dalle sette attivisti pro Pal e studenti hanno bloccato gli ingressi del Campus universitario Einaudi per impedire le lezioni. Altri blocchi sono previsti in altre sedi universitarie e nelle scuole superiori. "Anche noi dobbiamo svuotare le aule perché è nelle scuole che si riproduce tutta la società - scrivono i comitati studenteschi -. Fermiamo le scuole, fermiamo le città, fermiamo il mondo, perché a Gaza non ci sono più aule, non ci sono più ospedali, non c'è più tempo. Blocchiamo tutto per Gaza, non possiamo più rimandare la costruzione di un mondo decente". Gli studenti si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Arbarello. Da lì si sposteranno verso piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Porta Nuova, da dove partirà il corteo dei sindacati di base. Sono previsti disagi nel trasporto pubblico e ferroviario.