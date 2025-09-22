Oggi lo sciopero per Gaza: tutte le notizie. Chiuse fermate della metro a Roma e Milano, blocchi al porto di Genova. Diretta tv

Roma, 22 settembre 2025 – E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l'adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di oggi. La mobilitazione nel trasporto marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.

A Torino studenti bloccano l'ingresso al Campus universitario Einaudi, a Roma e Milano chiuse fermate della metro, blocchi al porto di Genova.

Per i trasporti locali previste le consuete fasce di garanzia con modalità diversa da città a città: a Roma dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; a Milano le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dalle18 fino al termine del servizio. Numerose le manifestazioni indette in diverse città italiane: a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova. Sit in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.

Un momento della manifestazione al Pantheon per Gaza di venerdì 19 settembre