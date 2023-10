Sciopero nel paradiso della parità. La premier in piazza con le donne: "Vogliamo i salari come gli uomini"

"Kallarðu þetta jafnrétti?". È islandese. Significa: "E questa la chiami uguaglianza?". Questione di punti di vista. Per le signore dell’isola ai confini dell’Europa, compresa la premier Katrin Jakobsdóttir , la risposta è no. Nonostante la piccola nazione sia considerata avanti sul divario salariale di genere, oggi le donne e le persone non binarie scioperano contro una differenza retributiva che considerano inaccettabile. È la prima manifestazione di questo tipo da mezzo secolo, e chi la organizza spera di fare riflettere su quanto ci sia ancora da fare.

"Un paradiso di uguaglianza non dovrebbe avere un divario salariale del 21%", dice la promotrice Freyia Steingrimsoddir. E allora la fanno semplice: le richieste vanno dall’obbligo di rendere pubblici gli stipendi di tutti i dipendenti delle aziende a una maggiore severità e chiamano a incrociare le braccia per 24 ore insegnanti, infermiere, lavoratrici della pesca. Era dal 1975 che non si vedeva una mobilitazione così: allora le islandesi guadagnavano il 75% in meno dei collegi maschi, il 90% si rifiutò di lavorare durante il "kvennafrì", il giorno del riposo a loro dedicato, e la protesta portò a cambiamenti cruciali, tra cui l’elezione della prima premier donna. L’Islanda diventò in pochi anni un modello per la parità di genere in tutto il mondo e oggi è al primo posto del Global Gender Gap Report del Forum economico mondiale.

Ma non basta ancora. Nel 1975 l’Islanda era un paese intriso di maschilismo, le donne avevano il diritto di voto dal 1915 ma non erano mai riuscite a spuntare una rappresentanza in Parlamento e le poche che lavoravano avevano uno stipendio notevolmente inferiore agli uomini. Lo sciopero mandò in tilt il Paese. In seguito Vigsid Finnbogadottir, prima donna al mondo a essere eletta presidente della Repubblica, avrebbe ricordato: "Le cose tornarono a essere normali il giorno dopo, ma con la consapevolezza che le donne erano il pilastro della società proprio come gli uomini. Molte aziende e istituzioni si arrestarono completamente e questo dimostrò la forza e l’indispensabilità del contributo femminile, cambiando la mentalità".

Negli ultimi anni c’era stata maretta, anche se dal 2017 era stata approvata una legge che imponeva a tutte le aziende con più di 25 dipendenti di ottenere, ogni anno, una certificazione di equità salariale, in mancanza della quale scattava la multa. Lo slogan del maggior sindacato islandese era una chiosa alla foto di due neonati, maschio e femmina: "They are born equal, but then the curse is set". Nascono uguali, ma uno dei due è maledetto fin da subito. E l’ormai ex ministro delle Politiche sociali e dell’Eguaglianza Thorsteinn Viglundsson ripeteva: "Il cambiamento non arriva da solo, va provocato. I diritti non vanno chiesti come un favore". Poi l’Islanda ha varato tutta una serie di riforme dedicate al welfare femminile: asilo nido gratuito per il 90% dei bambini, quote di genere imposte nei cda delle aziende e delle istituzioni pubbliche, il congedo parentale di tre mesi per entrambi i genitori. E questa tu la chiami uguaglianza? Noi sì, ma a loro non basta.