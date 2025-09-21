Sciopero generale: chi si ferma lunedì 22 settembre. Cortei per Gaza da Roma a Genova, da Milano a Bari

Roma, 21 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre l’Italia vivrà una giornata di forte mobilitazione sindacale e civile. "Saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno", ha dichiarato l’Unione sindacati di base (Usb) che, insieme ad altre sigle come Cub, Adl e Sgb, ha indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Trasporti, scuole, università, porti e fabbriche: la protesta interesserà un’ampia fetta del Paese, con l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà al popolo palestinese e di sostenere la missione internazionale della Global Sumud Flotilla, partita con aiuti umanitari verso Gaza.

"Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore", scrive Usb in un comunicato. Una presa di posizione che si inserisce in un contesto segnato dalle critiche alla politica dei governi occidentali, Italia compresa, accusati dai sindacati di continuare a fornire armi e sostegno a Israele. Ma le ragioni dello sciopero vanno oltre la questione mediorientale: "No alla corsa al riarmo e all’economia di guerra, sì a investimenti per diritti e qualità della vita", ribadisce la piattaforma sindacale.

Manifestazioni

Secondo le previsioni, saranno oltre 60 le manifestazioni organizzate in tutta Italia, dalle metropoli ai centri più piccoli. A Roma il corteo partirà alle 11 da piazza dei Cinquecento, a Milano il concentramento è fissato alle 10 in piazzale Cadorna, a Torino e Bologna (dove la Questura parla di uno "scenario complesso" e si prevede la presenza di circa 200 agenti e controlli rafforzati) gli appuntamenti sono previsti alle 10:30. A Genova la protesta inizierà già dalle 8 al varco Albertazzi del porto, mentre cortei e presidi sono annunciati anche a Firenze, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Lecce e in numerose altre città.

Trasporti e disagi annunciati

Lo sciopero rischia di trasformare la giornata in un vero e proprio lunedì nero per la mobilità. Sul fronte ferroviario, il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord si fermerà per l’intera giornata, con l’eccezione del personale di Trenitalia della Calabria. I treni regionali saranno garantiti solo nelle fasce 6-9 e 18-21, mentre per Intercity e lunga percorrenza Trenitalia ha predisposto un elenco di convogli minimi consultabile online. Tutte le altre corse sono a rischio cancellazione o ritardi.

Nei trasporti locali lo scenario è altrettanto complicato:

- A Roma, Atac garantirà il servizio di metro, bus e tram fino alle 8.29 e poi dalle 17 alle 20.

- A Milano, Atm assicurerà la circolazione fino alle 8.45 e poi tra le 15 e le 18.

- A Torino, Gtt garantirà solo le fasce fino alle 8 e dalle 18 alle 21.

- A Firenze, Autolinee Toscane manterrà il servizio nelle finestre 4.15-8.14 e 12.30-14.29.

- A Napoli, Anm assicurerà autobus nelle fasce 5.30-8.30 e 17-20, con forti rischi di chiusura per metro e funicolari al di fuori di questi orari.

- A Bologna, Tper prevede fasce di garanzia dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Previsti stop anche per taxi, logistica e comparto portuale, con possibili ritardi nelle operazioni di carico e scarico delle merci. Restano esclusi dallo sciopero il settore aereo e quello aeroportuale, i cui lavoratori hanno già proclamato una diversa mobilitazione per il 26 settembre.

Scuola e università

Lo sciopero coinvolgerà anche il comparto dell’Istruzione e della Ricerca: docenti, personale Ata e universitari hanno annunciato adesione diffusa. Molti atenei ospiteranno presidi e sit-in organizzati da collettivi studenteschi, con l’obiettivo di legare la protesta al rifiuto dell'economia di guerra. "Come lavoratrici e lavoratori della ricerca sentiamo il dovere di schierarci contro il genocidio del popolo palestinese", si legge in una nota diffusa da Usb.

Sanità

Nel comparto sanità lo stop prenderà avvio dall'inizio del primo turno fino alla conclusione dell'ultimo del 22 settembre, sono ovviamente garantiti tutti i servizi essenziali quali, ad esempio, i pronto soccorso, la medicina d’urgenza, la rianimazione e la terapia intensiva.

I treni a lunga percorrenza garantiti da Trenitalia e Italo