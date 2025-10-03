Sciopero generale per la Flotilla, cortei in 100 città e disordini. Scontro sulle cifre, la Cgil: “Due milioni in piazza”. Il governo: no, massimo 500mila

Roma – Due milioni di persone in 100 città italiane, almeno secondo le stime della Cgil (per il Viminale sarebbero 4-500mila): lo sciopero generale per Gaza e la Flotilla organizzato dai sindacati ha visto le piazze strapiene, come previsto da Maurizio Landini, ma anche scontri e blocchi di stazioni e tangenziali, oltre a disagi per i trasporti.

Lo sciopero generale a Roma

Oltre 300mila hanno invaso le strade di Roma mentre 200mila sono scesi in corteo in Emilia-Romagna e 150mila in Lombardia. Per un’adesione media intorno al 60%, dicono le organizzazioni dei lavoratori, mentre secondo il ministero quella del personale della scuola è stata del 7,43% con il 51,18% degli istituti rilevati. Landini parla di «partecipazione straordinaria dei giovani, che chiedono un futuro di pace e di giustizia sociale, con lavoro stabile e no alla precarietà».

La manifestazione di Roma

A Roma due cortei dei sindacati sono partiti da Porta Maggiore e da piazza di Porta Pia, dove c’è il ministero dei Trasporti. «Blocchiamo tutto. Salvini stiamo arrivando», hanno gridato i manifestanti mentre quello pro Pal di piazza dei Cinquecento hanno cominciato a muoversi e gli studenti hanno lanciato uova alla polizia. «Free free Palestine» e «From the river to the sea» sono i cori che si sono sentono.

La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, era in testa insieme a Landini. Lo striscione di apertura recitava «Stop Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla». C’era anche il presidente della comunità palestinese della Capitale Yousef Salman. La questura ha autorizzato il prolungamento della manifestazione fino alla tangenziale e all’A24, poi nel primo pomeriggio la testa del corteo ha bloccato il traffico fino all’autostrada. Alla fine i manifestanti sono tornati fino a Porta Maggiore senza disordini.

I disordini a Milano e Torino

A Milano la manifestazione è partita da Porta Venezia dove si sono sentiti i primi cori contro Israele «Stato terrorista». La Cgil ha detto che in piazza c’erano 100mila persone, ma quando il corteo si è diviso i sindacati sono andati verso piazza Leonardo mentre i pro Pal si sono diretti verso Lambrate per bloccare la tangenziale. Alla fine la polizia li ha dispersi con lacrimogeni e idranti. Anche a Torino 50mila in piazza e il tentativo degli antagonisti di entrare prima alle Ogr e poi nella sede di Leonardo, con sassaiola, lacrimogeni e le auto nei parcheggi danneggiate.

In 70mila a Firenze

A Livorno bloccati l’accesso al porto e la circolazione stradale a nord. A Pisa 10 mila in piazza e c’è chi ha fermato la superstrada e invaso la pista dell’aeroporto. Il corteo di Firenze è partito dalla Fortezza e arrivato fino a Coverciano, dove i manifestanti hanno chiesto di non giocare Italia-Israele. In mattinata la circolazione dei treni è stata sospesa sull’Alta Velocità perché i binari sono stati occupati. I sindacati hanno detto che c’erano 70mila persone, tra cui Piero Pelù: «Firenze non tradisce mai, diciamolo».

Le altre città

A Napoli la manifestazione è finita a piazza Mercato dopo il blocco del porto e dell’autostrada, mentre a Bologna erano 100mila in piazza: il corteo ha forzato il blocco e si è riversato nella tangenziale e nell’A14. Poi la testa è uscita dallo svincolo 5 mentre gli altri sono stati caricati tra lanci di petardi e lacrimogeni. Alla fine due manifestanti sono stati fermati. A Genova i cortei erano due «per riempire la città» e sono stati occupati i binari a Stazione Principe: i manifestanti hanno detto che non se ne sarebbero andati finché non avrebbero avuto notizie dei due concittadini Pietro Nivoi e José Queirolo, che erano sulla Flotilla e sono agli arresti in Israele. «Stanno bene», hanno fatto sapere la Farnesina e la sindaca Silvia Salis. E il presidio si è sciolto.