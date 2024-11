Sciopero dei sanitari. A rischio le prestazioni

La raffica di scioperi messi in campo per chiedere al governo di cambiare marcia sulla legge di Bilancio incomincia dalla sanità. Oggi tocca così ai camici bianchi incrociare le braccia. Prefigurando il rischio di far saltare 1,2 milioni di prestazioni, come indicano le stesse sigle pronte a scendere in piazza a Roma: i medici e i dirigenti sanitari di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri e le altre professioni sanitarie del Nursing Up.