Roma 13 marzo 2019 - Venerdì 15 marzo 2019 i giovani, e non solo loro, scendono in piazza per il clima. Seguendo l’esempio di Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che dal 20 agosto dello scorso anno è si è messa ogni venerdì in sciopero scolastico, seduta vicino al parlamento svedese, armata solo di cartelli, per sollevare l‘attenzione sul cambiamento climatico il movimento Fridaysforfuture - un movimento “liquido” che vive suk web e sull’emulazione di centinaia di gruppi spontanei - ha fatto un salto di qualità passando la protesta del venerdì, a manifestazioni, marce e flash mob in tutto il mondo. La capacità di Greta di "bucare" la cappa di indifferenza e fatalismo è stato formidabile. L’ha portata a parlare davanti alla Cop24, la conferenza sul clima di Katowize come davanti alla Commissione Ue e al forum economico di Davos.

E adesso sta mobilitando le coscienze con una ampiezza mai vista. Venerdì saranno in programma 1325 eventi in 98 paesi. Dalla Germania (190 eventi) agli Stati Uniti (136), dall’Italia (140) dalla Svezia (112), al Regno Unito (98), la Francia,(84) , la Spagna (52), l’Australia (45), il Canada (44) fino alla Cina, l’India, la Russia, l’Argentina, la Turchia, la Polonia, il Messico, la Colombia, Cuba, la Nigeria, il Sudafrica, il Bangladesh, il Nepal e probabilmente persino la Somalia. Novantotto paesi. La richiesta è: un cambiamento adesso, prima che sia troppo tardi. Per ridurre il cambiamento climatico prodtto dall'uomo non bastano parole, sevono azioni.

In Italia gli attivisti scenderanno in piazza in tutte le grandi città, da Roma a Milano, da Napoli a Bologna, Firenze, Torino, Genova, Venezia, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Bolzano ma anche in molti altri centri, da Siena a Modena e Reggio Emilia, da Udine a Carpi ,a Novara e Ravenna a Verona. Da Bergamo, Brescia, Varese, Monza ad Arezzo e Prato e Grosseto, da Livorno a Senigallia a Taranto e La Spezia, da Policastro ad Aprilia, ad Olbia. Da Livorno a Barga, a Lecco, Bolzano, Ancona, Como, Pescara, Sassuolo, Lodi, Messina, Cosenza. Centoquaranta tra città e paesi. Praticamente ovunque.

La mappa

Nella Capitale la giornata, organizzata da Fridays For Future-Roma, si aprirà alle 10.30 con il ritrovo davanti alla fermata Colosseo della metro B, da dove partirà una passeggiata fino a piazza Madonna di Loreto. Proprio qui, alle 11 partirà il programma della mattinata con musica dal vivo e gli interventi del geologo Mario Tozzi e di studenti di ogni età, dalle elementari all'università. A Milano i giovanissimi attivisti attraverseranno la città con una marcia per il clima che partirà alle 9,30 da largo Cairoli e arriverà a piazza della Scala, dove, dalle 11 alle 13, è prevista la manifestazione. A Bologna studenti, professori, famiglie, sono invitati all'incontro di piazza Maggiore dalle 9, mentre a Firenze, alla stessa ora, ci sarà il raduno in piazza Santa Croce, da dove partirà una manifestazione (percorso ancora non fissato). Scendendo al Sud, Fridays for future-Napoli chiama a raccolta la Campania in piazza Garibaldi per le 9. No all'esposizione di loghi di partiti politici e organizzazioni, sottolineano, "per evitare strumentalizzazioni", sì a cartelli e striscioni. A Palermo previsto il concentramento per le 9 in piazza Verdi, da dove partirà un corteo che si dirigerà al Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, per "portare il nostro messaggio non solo alla Regione e alle amministrazioni, ma al nostro Governo Nazionale". Consigliato da FFF-Palermo un indumento verde.

Tra le realtà che hanno aderito allo sciopero degli studenti anche Masse Marmocchi e Bike to School, il 'movimento' di genitori che si riuniscono per accompagnare i loro figli a scuola in bici. Saranno presenti in piazza della Scala a Milano, piazza Madonna di Loreto a Roma, piazza Garibaldi a Napoli e piazza Arbarello a Torino. La giornata sarà accompagnata dagli hashtag #FridaysForFuture #ScioperoMondialeperilFuturo #climatestrike. "Tre anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi, le promesse che ci sono state fatte devono ancora trasformarsi in azioni- sottolinea Fridays For Future-Italy, promotrice dell'evento- Dobbiamo accelerare la transizione verso un'Italia senza emissioni di gas serra. Sono sempre più numerosi i cittadini che vogliono aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, un futuro sostenibile per i bambini, in breve più risolutezza politica per il pianeta. Il 15 marzo facciamo appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale”. Una protesta dal basso, contro la (cattiva) politica che promette e non fa.