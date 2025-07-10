Voli garantiti oggi giovedì 10 luglio, l’elenco completo Enac. Cancellazioni e disagi per lo sciopero del trasporto aereo

Roma, 10 luglio 2025 – Nel pieno della stagione estiva, con milioni di viaggiatori in transito negli aeroporti di tutta Italia, arriva come una mannaia sulle ferie lo sciopero aereo che lascia a terra il popolo dei vacanzieri, e non solo. Lo stop di 24 ore, al quale aderisce sia il personale di volo che quello di terra, è partito dalla mezzanotte di ieri, mercoledì 9 luglio e si protrarrà fino alle 23,59 di oggi.

Niente disagi a Fiumicino, voli cancellati preventivamente

Terminata alle 10 la prima delle due fasce di garanzia di tre ore ciascuna (la seconda sarà dalle 18 alle 21), non si registrano al momento disagi e ripercussioni sul traffico aereo a Fiumicino. Al ‘Leonardo da Vinci’ gli unici voli cancellati (5 di Ita Airways, di cui 3 per Milano Linate e 2 per Venezia, andata e ritorno) rientrano infatti nell'elenco dei 36 voli complessivi (domestici e internazionali), soppressi preventivamente dalla compagnia sull'intera rete nazionale e già comunicati nei giorni scorsi ai passeggeri, unitamente all'invito a verificare, prima di recarsi in aeroporto, lo stato del proprio volo. Analogo invito era arrivato anche dalla società di gestione Aeroporti di Roma attraverso i propri canali social e avvisi sui monitor ‘Info voli’ dei terminal 1 e 3. Nessun volo, invece, è stato cancellato all'aeroporto di Ciampino.

Le fasce di garanzia

L'Enac ha pubblicato online l'elenco aggiornato dei voli garantiti, consultabile sul sito istituzionale dell’ente, dove vengono indicati i collegamenti che, nonostante lo sciopero, saranno comunque effettuati. Resteranno inoltre attive le consuete fasce orarie protette, durante le quali le compagnie devono assicurare il servizio: dalle ore 7 alle 10 del mattino e dalle ore 18 alle 21. Al di fuori di questi orari sono numerose le cancellazioni, soprattutto sui voli a corto raggio e sulle tratte nazionali. In ogni caso informazioni specifiche sull’operatività del proprio volo possono sempre essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Enac, l’elenco dei voli ‘indispensabili’

Ecco l’elenco dei voli identificati come indispensabili, individuati dall’Enac sulla base della presentazione dell’attività prevista a programma dalle compagnie aeree e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa di riferimento. In aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, sono assicurati:

- tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 (le fasce di garanzia)

- la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

- l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non

oltre 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero

- tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di

proclamazione dello sciopero

- i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

VOE 1428 FIRENZE (LIRQ) OLBIA (LIEO)

VOE 1214 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

EJU 3569 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

WMT 6343 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

WMT 6349 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 1015 MALPENSA (LIMC) PALERMO (LICJ)

Deve essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

I collegamenti intercontinentali assicurati

Secondo quanto si legge sul sito Enac sono anche assicurati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali:

Medio Oriente

EJU 3983 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HESX)

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)

MEA 232 FIUMICINO (LIRF) BEIRUT (OLBA)

AHY 36 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

ISR 342 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

RBG 547 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

ABY 696 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

MAC 456 BERGAMO (LIME) CASABLANCA (GMMN)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) GEDDA (OEJN)

ITY 848 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

NOS 4024 MALPENSA (LIMC) LUXOR (HELX)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ETD 80 MALPENSA (LIMC) ABU DHABI (OMAA)

Nord America

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

AMX 71 ROMA FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

ITY 650 ROMA FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

AAL 299 MALPENSA (LIMC) FILADELFIA (KPHL)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL (CYUL)

UAL 169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

NOS 424 MALPENSA (LIMC) TORONTO (CYYZ)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

DJT 520 MALPENSA (LIMC) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 680 FIUMICINO (LIRF) BUENOS AIRES (SAEZ)

Centro America e sub area caraibica

NOS 430 MALPENSA (LIMC) CANCUN (MMUN) VIA FIUMICINO (LIRF)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub area Sud Est Asiatico

CHH 438 FIUMICINO LIRF SHENZHEN ZGSZ

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

THA 941 MALPENSA (LIMC) BANGKOK (VTBS)

NOS 946 MALPENSA (LIMC) NANCHINO (ZSNJ)

ITY 758 FIUMICINO (LIRF) BANGKOK (VTBS)

CES 244 MALPENSA (LIMC) SHANGHAI (ZSPD)

Sub area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

ANA 208 MALPENSA (LIMC) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) ACCRA (DGAA)

NOS 4723 VERONA (LIPX) BOA VISTA (GVBA)

Oltre a questi voli, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente. È inoltre assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili. Lo sottolinea Enac sul suo sito.