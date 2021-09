Roma, 22 settembre 2021 - Sarà un venerdì nero per chi dovrà volare questo 24 settembre. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno infatti confermato lo sciopero di "tutti gli addetti del trasporto aereo, eccetto Enav", che - dicono - "sta ancora pagando il conto della pandemia, per cui sono indifferibili una serie di interventi atti a garantirne la tenuta industriale". Sul tavolo, ovviamente, il blocco dei licenziamenti, la vertenza Ita/Alitalia (le associazioni di categoria chiedono gli ammortizzatori sociali per i 10.500 lavoratori) e quella Air Italy ("con 1.450 lavoratori in cassa integrazione in scadenza il 31 dicembre prossimo").

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero è di 24 ore dalla mezzanotte alle 23:59 sia del personale navigante sia degli aeroporti. Oltre ad Alitalia hanno comunicato l’adesione all’agitazione gli staff di Easyjet dalle 13 alle 17, di Volotea dalle 10:01 alle 12. Nel caso di Alitalia lo sciopero avrà ripercussioni anche giovedì 23 e sabato 25 (qui i voli interessati).

L'elenco dei voli garantiti

Le richieste dei sindacati

I sindacati chiedono l'intervento del governo "con un rifinanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo (Fsta) e l'avvio di un confronto immediato affinché vengano emessi una serie di provvedimenti integrativi e correttivi della attuale normativa riguardo il complesso degli ammortizzatori sociali del settore e l'inserimento dei lavoratori delle aree operative aeroportuali nella categoria dei lavoratori usuranti per superare il difficile e lungo periodo che ci aspetta in termini di tenuta occupazionale ed industriale- scrivono in un comunicato Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti -. Chiediamo l'applicazione puntuale dell'articolo 203 del decreto Rilancio sul contratto collettivo nazionale di settore per combattere efficacemente l'inaccettabile dumping sociale e salariale attuato da quelle imprese che applicano regolamenti unilaterali o contratti aziendali con salari inferiori al ccnl stesso e siamo contro la delocalizzazione industriale attuata da aziende italiane, spesso anche sostenute da aiuti pubblici Covid-19, verso paesi stranieri".