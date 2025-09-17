Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore

Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale per cui decine di barche civili stanno facendo rotta verso la Striscia con l’obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele portando viveri e medicinali. Potranno aderire i dipendenti dei settori pubblici e privati, escluso quello aereo e aeroportuale.

Sciopero trasporto ferroviario, alcuni treni garantiti

Lo sciopero nazionale interessa anche il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con conseguenti possibili disagi su tutta la rete. In particolare, Trenitalia avverte che le corse potrebbero subire cancellazioni o variazioni dalle 21 di domenica (21 settembre) alle 21 di lunedì 22 settembre, con alcuni treni a lunga percorrenza garantiti segnalati in un’apposita tabella. Per quanto riguarda il trasporto regionale su rotaie, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. A Milano, in particolare, Trenord fa sapere che in caso di cancellazioni di convogli verso l’aeroporto Malpensa saranno istituiti bus senza fermate intermedie da Milano Cadorna e Stabio.

Stop ai mezzi pubblici

Anche il trasporto urbano locale subirà interruzioni, secondo modalità definite città per città. In Emilia-Romagna, la T-Per avverte che per i servizi automobilistici e filoviari di Bologna e Ferrara lo sciopero si svolgerà dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. A Bologna, in particolare, corse urbane, suburbane ed extraurbane sono garantite solo dal capolinea centrale alla periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. A Roma bus, metro e tram di Atac e degli altri operatori saranno garantiti regolarmente solo durante le fasce di garanzia, cioè dall’inizio del servizio alle 8.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59. A Napoli, la mobilitazione di 24 ore inizierà alle ore 3 di lunedì 22 settembre e terminerà alle ore 3 di martedì 23 settembre, con bus e tram garantiti solo dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

La situazione in scuole e università

La rete di organizzazioni scolastiche e universitarie pro-Palestina hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per io 22 settembre e sono previsti cortei e manifestazioni in diverse città italiane. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che per lo stesso lunedì 22 anche le organizzazioni sindacali Csle, Conalpe e Confsai hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale docente e ATA del Comparto Istruzione e Ricerca.

Le motivazioni dello sciopero

Anche i lavoratori portuali, delle merci, della logistica, i tassisti e il personale delle autostrade potrebbero incrociare le braccia dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì 22 settembre. Si tratta di uno sciopero legato alla guerra in atto a Gaza “contro il genocidio in corso in Palestina e la fornitura di armi a Israele, vista anche l'assenza di un intervento concreto da parte del Governo italiano per prenderne le distanze” spiegano i sindacati di base in un comunicato congiunto. “Chiediamo sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali dell'Italia verso Israele". L’Unione sindacale di base precisa inoltre nel comunicato pubblicato sul loro sito che qualora “la situazione dovesse precipitare e il governo israeliano dovesse ostacolare l’arrivo della Flotilla a Gaza nei giorni immediatamente precedenti il 22 settembre, la Confederazione si riserva di anticipare l’effettuazione dello sciopero generale”.