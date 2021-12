Roma, 11 dicembre 2021 - Nessun dietrofront: lo sciopero generale del 16 dicembre contro la manovra 2022 si farà. "Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali", motiva Maurizio Landini, segretario della Cgil, che ha promosso la mobilitazione nazionale insieme alla Uil. Inascoltato dunque l'appello del Garante per rispettare l'intervallo minimo tra uno stop e l'altro, considerando gli scioperi già programmati in singoli comparti e a livello territoriale.

Ma quali sono i settori interessati? Ecco un panorama dei servizi che potrebbero essere seriamente compromessi giovedì prossimo, considerando che le adesioni stanno arrivano in queste ore. Con una premessa: non scendono in piazza gli iscritti alla Cisl. Smarcandosi dallo sciopero generale, la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha indetto uno sciopero 'alternativo' sabato 18 dicembre "per lo sviluppo, il lavoro, la coesione".

Trasporti

Per chi viaggia sarà un giorno di passione. Tra i primi a comunicare la partecipazione il personale iscritto alle sigle Filt Cgil e Uiltrasporti del Gruppo Ferrovie Italiane. Lo sciopero Trenitalia inizierà dalla mezzanotte del 16 dicembre e terminerà alle 21 dello stesso giorno.

A rischio la mobilità urbana: a Firenze e in tutta la Toscana incrociano le braccia i lavoratori di Autolinee Toscana (AT), con fasce di garanzie diverse in ogni provincia. A Napoli l'Azienda Napoletana Mobilità sarà interessata dalla mobilitazione indetta per 24 ore dall'Usb. Saranno garantite le fasce di garanzia per bus, tram e filobus dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Tper in sciopero a Bologna (qui i servizi garantiti).

Anche in Puglia Filt-CGIL e Uiltrasporti mobilitano il personale di Ferrovie del Sud Est (FSE) con le fasce tutelate dalle 5 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29.

Poste e polizia

Sarà caos negli uffici postali (lo sciopero cade peraltro nel giorno della scadenza dell'Imu). Le organizzazioni sindacali Slc Cgil e Uil Poste hanno scelto la piazza. "Verranno comunque garantite le previste prestazioni indispensabili", scrive Poste italiane in una nota.

L'adesione allo sciopero di 8 ore è arrivata anche da parte di Uilpa Polizia Penitenziaria, Usip (polizia di Stato), Usic (Carabinieri) e Usif (Guardia di Finanza). E in piazza scendono anche i pensionati della Uilp.

Sanità e scuola

Grande 'esentato' dallo sciopero è il settore della Sanità, considerato essenziale in tempo di pandemia. Non aderirà dunque il personale dei servizi alla salute, compreso quello delle Rsa. Fuori dalla mobilitazione anche i servizi ambientali: qui i sindacati hanno appena raggiunto un accordo sul rinnovo contrattuale revocando lo sciopero del settore programmato il 13 dicembre.

Anche la scuola sarà grande assente: il comparto si è già fermato ieri per lo sciopero precedentemente deciso dalle sigle di categoria Flc-Cgil e Uil Scuola insieme a Snals e Gilda senza la Cisl.

Le manifestazioni: dove

Cgil e Uil saranno in Piazza del Popolo a Roma, con lo slogan "Insieme per la giustizia": qui interverranno i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Ma manifestazioni ci saranno anche a Milano (per le Regioni del Nord), a Bari (per il Sud), Palermo e Cagliari (per le Isole).