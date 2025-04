Sciolti i comuni di Caserta, Aprilia, Badolato e Casabona per criminalità

Roma, 18 aprile 2025 – - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il Comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La stessa misura è stata presa per i comuni di Aprilia, nel Lazio, Badolato e Casabona in Calabria. La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio, al termine del Cdm. La riunione di governo, con diversi punti all’ordine del giorno, è durata oltre mezz'ora.

La notizia arriva nel giorno in cui il nuovo Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci si è insediato nel Palazzo di Giustizia di piazza Labriola. Nel suo discorso, Fucci ha detto che si impegnerà nella ricerca della verità senza scorciatoie, cercando piste anche a favore degli indagati, nel nome di una Giustizia che non sia una mannaia, con una particolare attenzione sui reati spia.

"Avverto l'onere e l'onore – ha affermato Fucci – che deriva dall'importanza di questo ufficio giudiziario che ha un ruolo strategico. La vicinanza con Caserta che è storicamente terra di Camorra rende ancora più complesso questo territorio. Va detto che la criminalità organizzata ormai è infiltrata in questa terra da tantissimi anni. Faremo molta attenzione ai reati spia, cioè a quei reati che sono al confine con quelli di criminalità organizzata, stupefacenti, determinate forme di corruzione della pubblica amministrazione, reati ambientali, la criminalità economica in modo particolare".