Sciame di calabroni attacca una trentina di podisti a Torino. A Perugia un malore per le punture nel bosco

Torino, 12 ottobre 2025 - Una trentina di persone sono state punte da uno sciame di calabroni. L'attacco è avvenuto nel parco della Mandria a Venaria Reale dove era in corso la manifestazione podistica "Una Corsa Da Re - Maratona Reale". E' scattato il fuggi fuggi e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Tutti sono stati punti, ma solo uno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. La manifestazione è poi proseguita regolarmente.

Umbria: malore dopo le punture nel bosco

Sempre stamani un altro caso a Piegaro, comune della provincia di Perugia, in Umbria: i Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso di una persona colta da malore perché ripetutamente punta dai calabroni mentre si trovava nella ciclabile nel bosco.

Il calabrone reagisce ai colori, attratto dal cibo

Va ricordato che il calabrone non è aggressivo come certe vespe e punge meno se non è disturbato. Secondo uno studio di ricercatori polacchi la Vespa calabro è più aggressiva con i colori scuri e con quelli brillanti, mentre non lo è con bianco e verde, perché l'occhio composto del calabrone può distinguere forme e colori, e l'aggressività corrisponde alla colorazione del potenziale nemico. Il calabrone è onnivoro: si nutre di altri insetti, di carcasse di invertebrati, ma anche dalle sostanze zuccherine. Sono proprio i resti del cibo ad attirarlo in casa o ai picnic.

Quando punge e perché

Come detto il calabrone punge se si sente minacciato o è minacciato il suo nido, che difende ad ogni costo. Quando un calabrone punge non solo inietta il fastidioso veleno, ma anche un feromone che richiama altri calabroni. Così si spiegano le aggressioni a sciami. A pungere sono solo le femmine e possono farlo più volte infatti il pungiglione è retrattile e non resta conficcato nella vittima come per le api.

Per qualcuno attenzione alla reazione allergica

La puntura è dolorosa ma non più velenosa di quella di altre vespe. Solo gli allergici hanno da temere una reazione fisica, mentre per gli altri si tratta di un dolore intenso e un gonfiore che passa in poche ore.