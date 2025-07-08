Schwazer nel limbo, dove eravamo rimasti?

Dove eravamo rimasti? Quando Enzo Tortora pronunciò queste parole, era appena tornato in televisione, al suo Portobello, dopo un’odissea giudiziaria che gli aveva fiaccato anche il fisico. Innocente era, nonostante un teorema costruito ad arte. Certo, la vicenda di Alex Schwazer non può essere paragonata a quella di Tortora. Ma ora, anche nel suo caso, viene da chiedersi: dove eravamo rimasti?

Quattro anni fa il gip a Bolzano accolse la richiesta di archiviazione del pm nel procedimento penale: Schwazer non c’era ricascato. Non era tornato a doparsi, anche se quel test di cinque anni prima (2016) – molto contestato e oscuro nel metodo – sosteneva il contrario. La lettera scarlatta, nonostante il percorso di redenzione (non solo sportiva) fatto con Sandro Donati, gli restava appiccicata. Lui era il marciatore che si dopò (lo confessò e pagò) e che per buona parte della gente continuava a doparsi (anche se la giustizia penale – rispetto a quella sportiva, in cui un nuovo processo gli era stato negato – diceva l’opposto).

Ora, finita la maxi squalifica, è tornato a gareggiare nella categoria Master. Ora ha una una nuova vita e un nuovo lavoro all’hotel Palace di Merano: fa il personal trainer di sportivi famosi. Ma attende ancora il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ci vorranno anni. Resta in quel limbo dove bisogna essere forti sia nello sperare nel futuro sia nel non farsi travolgere dalle amarezze del passato.