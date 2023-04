Schlein non vuole nessun vice

L’accordo sulla segreteria Pd ancora non c’è, le trattative ancora ieri pomeriggio non avevano prodotto un’intesa e forse oggi la segretaria Elly Schlein proverà a tirare le somme. Non è escluso nemmeno che si vada a dopo Pasqua. I contatti tra maggioranza e minoranza sono proseguiti anche ieri e riprenderanno domani, la leader Pd però avrebbe ribadito che non intende concedere il vice-segretario reclamato da Stefano Bonaccini e – anzi – sarebbe orientata a non nominare proprio nessun vice ma solo un coordinatore della segreteria, che potrebbe essere Marco Furfaro.

Il presidente Pd, al contrario, insiste per un vice-segretario, ma non solo. La Schlein avrebbe chiesto a Bonaccini di indicare quattro nomi della minoranza per la segreteria, ma non avrebbe chiarito quali deleghe riserverebbe loro. “Ma così - dice un esponente della minoranza - non è scontato il nostro ingresso”. Le caselle non sembrano ancora del tutto definite nemmeno dal lato della maggioranza, fermo restando che dovrebbero entrare Giuseppe Provenzano (esteri) Alessandro Zan (diritt) e Rossella Muroni.