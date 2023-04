Schlein in tour diplomatico Inceneritore, lite coi 5 Stelle

di Cosimo Rossi

Un tour in tre tappe presso le ambasciate di Stati Uniti, Ucraina e Germania nel corso del quale ieri pomeriggio ha ribadito la linea di pieno sostegno all’Ucraina, all’invio di armi da parte italiana e alla posizione dell’alleanza atlantica. Voluto o meno, la segretaria del Pd Elly Schlein risponde così alle critiche avanzate giorni scorsi dal leader dei cinque stelle Giuseppe Conte nei riguardi del pacifismo troppo in armi della nuova leader del Pd. Contromossa tantopiù rilevante in quanto domani alla Camera si votano gli ordini del giorno presentanti da 5Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra Italiana contro il termovalorizzatore romano nell’intento di chiamare allo scoperto proprio la segretaria del Pd e la sua posizione critica nei riguardi dell’opera. Assente Schlein, che oggi pomeriggio chiarirà la propria posizione coi giornalisti al Nazareno, ieri la questione ha investito il gruppo parlamentare, che dovrebbe redigere un proprio odg per uscire dalla strettoia.

"Elly Schlein ha ribadito pieno sostegno all’Ucraina", dice a un giornale romano l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk dopo il faccia a faccia con la segretaria dem. Che prima di andare a testimoniare il supporto del Pd al governo di Kiev, forniture militari comprese, aveva visto in via Veneto Shawn Crowley, capo missione incaricato d’affari ad interim dell’ambasciata statunitese a Roma. Il tour nella zona diplomatica tra Villa Borghese e la stazione Termini si è concluso nella sede dell’ambasciata tedesca di via San Martino della battaglia: il più riluttante dei paesi impegnati in guerra, cui nei giorni scorsi ha cominciato ad avvicinarsi anche il presidente francese Macron temendo la crescente ingerenza statunitense in Europa. La posizione di Schlein al riguardo non è mai stata in dubbio: come aveva confermato alla riunione del Pse in presenza del segretario della Nato Stoltemberg e ancora prima nell’intervista al New York Times in cui, all’indomani della vittoria delle primarie, aveva garantito il "sostegno totale" del Pd all’Ucraina e l’intervento militare contro "l’invasione criminale" della Russia.

Oggi la segretaria risponderà per la prima volta anche ai giornalisti italiani. Un incontro che si è reso necessario con 24 ore di anticipo sulla prima riunione della direzione in programma nel pomeriggio di domani, anche perché in mattinata a Montecitorio vanno al voto gli ordini del giorno sull’inceneritore di Roma. Gli alleati di sinistra vogliono testare la posizione contraria all’inceneritore attribuita a Schlein, come dimostrerebbe la nomina come responsabile ambiente di Annalisa Corrado, ingegnera ecologista contraria all’opera. E la questione ha investito il Pd come un ciclone. Intanto ieri al gruppo parlamentare se ne è discusso eccome. La maggioranza dei deputati è contraria agli ordini del giorno. E, per quanto ne possano condividere i contenuti, neanche la segretaria e gli ecologisti più convinti possono pensare di votare una così plateale sconfessione dell’amministrazione Gualtieri. "Sarebbe un suicidio politico", nota un deputato entrando alla riunione. Ragion per cui il Pd dovrebbe presentare e votare un proprio odg. Anche se la tenuta dem si misurerà nel voto contro quelli di Verdi-Si e 5 Stelle.