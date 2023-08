Schlein in ombra Sembra aver rinunciato al progetto autonomo

di Sofia Ventura

Il rapporto tra Pd e M5s può essere visto come una opportunità o una condanna. L’opportunità di costruire un’offerta politica alternativa alla destra oppure la condanna di dover scendere a patti con chi è nato con prospettive radicalmente diverse e a lungo ha rappresentato un avversario politico, pena la marginalità. È in particolare nel Pd che convivono le due prospettive, dopo che il partito, a partire dal Conte II, sembra aver del tutto rinunciato alla costruzione di un progetto autonomo. Schlein e Conte si sono ritrovati in questi giorni nella dura critica al governo sulla revoca del reddito di cittadinanza a 160mila famiglie e nella proposta per il salario minimo, relativamente alla quale ieri è passata la ‘sospensiva’ voluta dal governo. Durante gli interventi alla Camera, Conte ha ricevuto gli applausi del Pd e Schlein quelli del M5s. Ma numerosi sono i punti su cui divergono. Sui migranti il Movimento è sempre stato ambiguo e di recente si è astenuto sul rifinanziamento alla guardia costiera libica, avversato ora dal Pd. Sul Mes sposa le posizioni più populiste e mantiene parere contrario, a differenza del partito di Schlein. Che, a sua volta, anche se in assenza di entusiasmo della segretaria, sostiene l’aiuto, anche militare, all’Ucraina, mentre Conte è contrario.

Eppure, nell’ambiguità, l’attrazione sembra esistere. Se non altro l’attrazione dei due segretari l’uno per l’altro come portato della loro comune attrazione per una indistinta sinistra radicale e movimentista. Che vagheggia modelli alternativi, quali siano. Ma soprattutto l’attrazione sembra esistere perché entrambi i leader hanno elementi che li accomunano: una forte ambizione sostenuta da un’indubbia attitudine attoriale. In questo momento sentono che devono esistere e nel minuetto che ora li avvicina e ora li allontana, trovano un palcoscenico e l’apparenza di un progetto. Non è un caso che pur fluido, il rapporto abbia cercato negli ultimi due mesi una rappresentazione nella frequentazione delle piazze e in eventi pubblici. L’ipotesi di una comune raccolta firme a sostegno del salario minimo potrebbe rispondere proprio all’esigenza di mostrarsi tra la gente. Avversari perché le metamorfosi dei rispettivi partiti li hanno portati a competere per una porzione di elettorato comune, necessari l’uno all’altro per conquistare un peso politico, i due leader rimangono comunque in attesa di misurarsi alle elezioni europee del 2024. Per poi, magari, ricominciare.