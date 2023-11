Schivo e solitario. I vicini di casa:: "Mai incrociato, neanche al bar"

dall’inviato

TORREGLIA (Padova)

Nessuno o quasi lo conosce. Nemmeno nel condominio di via Mirabello (foto), dove Filippo Turetta vive con la famiglia, sanno chi sia il giovane che da sabato ha fatto perdere le proprie tracce assieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Qua la gente viene a dormire e poi va a lavorare", taglia corto una ragazza che esce dal portone del palazzo a tre piani color pastello. E nel paesino in provincia di Padova, che conta poco più di sei mila anime, nessuno sembra ricordarsi di quel ragazzo di 22 anni. Filippo, di fatto, è un fantasma. "Non sapevo nemmeno abitasse qui", fa notare un’altra vicina che ha poca voglia di parlare. "Al bar – racconta una cameriera di uno dei locali più frequentati del piccolo centro – non lo abbiamo mai visto. Aveva 22 anni, è normale che non uscisse più qui in paese".

Qualcuno però se lo ricorda. Luca Mazzon, dirigente della Libertas Volley, dove Filippo ha giocato fino a giugno del 2022, conosce bene i Turetta. "Il condominio di via Mirabello è molto recente e ci vivono persone che non sono nate in paese, è normale che nessuno li conosca. Speriamo che i due ragazzi possano tornare presto. La nostra società è pronta a riaccogliere Filippo a braccia aperte".

l. bolo.