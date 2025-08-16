Vaccini, Schillaci revoca il Nitag dopo la polemica per la nomina dei due medici no-vax

Roma, 16 agosto 2025 – Schillaci ha revocato il Nitag, la commissione nazionale sui vaccini con i due medici no vax. La decisione è arrivata dopo le polemiche innescate dalla nomina – che ha portato alla rinunci da parte dalla dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo – del veronese Paolo Bellavite e il pediatra toscano Eugenio Serravalle, noti per le loro posizioni contro i vaccini.

Il ministro della Salute ha firmato il decreto di revoca dell’intero Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group - Nitag), sciogliendo così l’organismo di consultazione nazionale sulle vaccinazioni.

Sul caso dei medici non vax all’interno del Nitag si erano mobilitati anche gli esperti con una lettera di prostesta e una petizione degli esperti del Patto trasversale per la scienza, che non solo aveva raccolto oltre 16mila firme, ma anche incassato il sostegno anche di nomi di peso come il Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi.

Schillaci: “La salute pubblica richiede la massima attenzione”

È quanto comunica il ministero della Salute in una nota, aggiungendo che in particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati. "La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore – dice il ministro Orazio Schillaci – con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell'esclusivo interesse dei cittadini''.

L’appello degli scienziati contro le nomine dei no vax

Forte di una petizione che ha raccolto oltre 16mila firme e incassato il sostegno anche di nomi di peso come il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi – che l'ha condivisa sui suoi canali social – gli esperti del Patto trasversale per la scienza (Pts) si rivolgono con una lettera direttamente al ministro della Salute Orazio Schillaci per chiedergli di "revocare le nomine di due membri controversi del Nitag", Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, "nell'interesse del bene comune e in osservanza ai principi scientifici che devono guidare la composizione di un comitato di così alto prestigio e rilevanza internazionale".

La nomina dei medici no vax

La polemica è dovuta al fatto che il pool di esperti dovrà orientare le scelte sulle vaccinazioni con i suoi pareri, a i due esperti sono noti per aver assunto in diverse occasioni posizioni critiche verso le strategie vaccinali "privi di adeguata competenza scientifica", a detta dei firmatari della petizione.

Nei giorni scorsi c'era stata anche la rinuncia di uno dei componenti del Nitag: Francesca Russo, la direttrice del dipartimento ‘Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria’ della Regione Veneto.

Gli esperti: “Legittimazione di teorie antiscientifiche”

La lettera degli scienziati ed esperti al ministro Schillaci, firmata dal presidente del Pts Guido Poli, spiegava che la "diffusione dell'elenco dei componenti del Nitag contenuto nel decreto ministeriale firmato in data 5 agosto 2025 ha suscitato sgomento del mondo medico-scientifico" proprio "per l'inclusione di due membri da sempre critici relativamente alle strategie vaccinali governative e alle linee guida nazionali e internazionali relative, che non vantano una solida produzione scientifica in ambito vaccinale, né riconoscimento accademico in materia di immunizzazione".

Nella petizione si spiegavano nel dettaglio le ragioni alla base della contrarietà: "Queste nomine - il monito degli esperti - rappresentano un grave segnale di legittimazione di teorie antiscientifiche, che rischia di minare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie; favorire l'esitazione vaccinale già in crescita in molte fasce della popolazione; compromettere la credibilità del Nitag screditando anche i suoi membri altamente qualificati; indebolire la cultura della prevenzione, fondamentale per la salute collettiva".