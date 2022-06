Schianto tra tir e auto con morti A1 chiusa, l’Italia spaccata in due per ore

È stato un vero e proprio groviglio di lamiere quello che si è creato ieri poco prima delle 14 sul tratto al confine tra Umbria e Toscana dell’autostrada del Sole. Che ha coinvolto tre autocarri e altrettante vetture. Un incidente in seguito al quale due donne sono morte mentre un numero ancora imprecisato di persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente.all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Un tratto subito chiuso al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi. In base a una prima ricostruzione si è trattato di un tamponamento tra i veicoli pesanti che ha finito per coinvolgere anche le vetture. Appena scattato l’allarme verso il luogo dell’incidente sono state inviate ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve. Si è alzata in volo anche un’eliambulanza, da Grosseto, che ha trasportato all’ospedale di Siena due uomini, di 38 e 42 anni. Si sono formati diversi incolonnamenti anche verso sud con una coda che ha raggiunto i 16 chilometri tra Valdichiana e Fabro. Riaperto il tratto a tarda serata.