Schianto in mare, lo skipper era drogato Morta l’editrice di Harry Potter

di Riccardo Jannello

Una fine orrenda per l’editrice americana della saga di Harry Potter colpita dall’elica del gozzo sorrentino di 9 metri, pilotato da uno skipper trentenne risultato positivo ad alcol e droga, sembra cocaina, con il quale assieme alla famiglia stava compiendo, giovedì nel tardo pomeriggio, una gita per osservare dal mare quella meraviglia del Fiordo di Furore, sulla Costiera Amalfitana. Mentre il suo corpo veniva ferito dalle pale, decine di persone erano affacciate al veliero, noleggiato per eventi esclusivi, contro il quale il motoscafo era finito agitando Negroni e videocamere.

Per Adrienne Vaughan, 45 anni della Virginia ma residente a New York, da due anni presidente della Bloomsbury Publishing Usa che pubblica le avventure di Harry Potter scritte da J. K. Rowling, non c’è stato nulla da fare, i soccorsi che si sono succeduti sul molo di Amalfi sono risultati vani. Ora il suo corpo è a disposizione della magistratura all’obitorio dell’ospedale di Mercato San Severino dove verrà effettuata l’autopsia. Il marito, Mike White, è rimasto ferito a un braccio nello schianto ed è stato curato al pronto soccorso di Ravello; illesa la figlia di 12 anni, che pure era caduta in mare, e il maschietto di 8.

Sulla brusca manovra che il gozzo avrebbe compiuto finendo contro il Tortuga – 45 metri, a bordo un’ottantina di turisti americani e tedeschi ospiti di un ricevimento di nozze – peserebbe quindi la condizione dello skipper che lavora per la società di noleggio barche di Massa Lubrense alla quale la famiglia americana si era rivolta. Il trentenne, che nella collisione ha riportato fratture a bacino e costole ed è sotto choc, è stato sottoposto ai test presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

La Capitaneria di Porto e i Carabinieri – coordinati dalla Procura della stessa città – stanno conducendo le indagini e nell’attesa di poter sentire lo skipper hanno ascoltato la testimonianza del pilota del veliero, il comandante Tony Gallo, 55 anni e grande esperienza: "Eravamo circa 500 metri al largo della costa di Furore con i motori fermi quando il gozzo che proveniva in senso opposto a noi ha invertito rapidamente la rotta a una velocità tra i 20 e i 25 nodi andando a schiantarsi sotto la nostra prua. L’impatto ha procurato uno squarcio lungo la fiancata del motoscafo". Adrienne e la figlia sono finite in mare, la madre purtroppo ha impattato con l’elica che ha continuato a girare (lo dimostra un video consegnato alla magistratura). Dal veliero sono stati lanciati diversi salvagente e la piccola è riuscita a raggiungerlo, per la madre che perdeva molto sangue era ormai tardi: i marinai l’hanno tratta a bordo dove è stata visitata da due medici che erano sul veliero; un motoscafo privato – molte imbarcazioni sono accorse per portare aiuto – l’ha portata a riva ma dopo poco è deceduta.

Anche il comandante Gallo è stato sottoposto ai controlli tossicologici, ma l’uomo è risultato pulito. La famiglia americana era in vacanza in Italia e dopo una sosta a Roma – sui loro social ci sono numerose immagini felici scattate nella Capitale – ha deciso di concedersi una vacanza in Costiera. Giovedì, il primo giorno, l’editrice ha noleggiato il gozzo sorrentino, motoscafo che riproduce le imbarcazioni che da secoli navigano prima come barche da pesca e ora soprattutto per gite turistiche e che sono tipiche di Campania e Liguria. Poco prima delle 18, con un mare calmo, l’impatto. Se la manovra azzardata dello skipper trentenne venisse confermata unita all’uso di alcol e droga, rischierebbe una grave imputazione. Al momento la Procura ne sta vagliando la posizione aspettando che parli.