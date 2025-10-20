Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle"

ASIAGO (Vicenza)Nicola Xausa e Riccardo Gemo, nati nel 2005, e Pietro Pisapia del 2004. Sono loro i tre ventenni morti in un incidente stradale ad Asiago. La loro auto, una Peugeot 207, con a bordo altri due ragazzi, si è schiantata contro la fontana di marmo al centro della reatoria in via Verdi verso le 3.30 di domenica mattina. Gli altri due sono rimasti feriti. Uno ha riportato lesioni di media entità. L’altro è all’ospedale di Bassano in codice rosso dopo per fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche.

Sabato scorso era il compleanno di Bez, qualche giorno prima avevano compiuto gli anni Pisapia e Xausa: i cinque tornavano da una serata di festeggiamenti collettivi. Finita in tragedia. Alla festa a Lavarone avevano partecipato anche altri coetanei, sia vicentini che trentini. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern ha detto che secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza l’auto scendava ad altissima velocità da via Lavarone. Bruciando la precedenza, ha prima inforcato un’aiuola spartitraffico andando poi a sbattere contro un segnale stradale. "Sono morti tutti sul colpo. Confermo che stavano rientrando da un compleanno. Non trovo le parole per esprimere la mia vicinanza ai genitori, ha concluso il primo cittadino.

Il gruppo di amici si era conosciuto sulle piste da sci dello Sky College Veneto Falcade. Di solito si vedevano per sciare e poi passare la serata insieme. Riccardo Gemo era diventato anche maestro di sci, mentre Xausa stava affrontando il percorso di formazione. "Aveva il sogno di diventare fisioterapista e aveva appena sostenuto l’esame di ammissione", dice la sindaca di Creazzo (Vicenza) Carmela Maresca.

