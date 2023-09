Schianto dopo la discoteca L’auto si ribalta a 100 all’ora e finisce contro una casa Sei a bordo: quattro morti

di Nino Femiani

CAGLIARI

Erano in sei a bordo di una Ford Fiesta che ha centrato il pilastro in mattoni rossi di un’ex casa cantoniera. Quattro giovanissimi morti, altri due ricoverati con prognosi di 30 giorni. È il bilancio pesantissimo di una notte consumata tra discoteca e bar da un gruppetto di amici e di una folle corsa lungo viale Marconi a Cagliari. Le vittime sono Najibe Lavinia Zaher, vent’anni compiuti lo scorso febbraio, figlia del consigliere comunale del Pd di Selargius, Omar Zaher; Alessandro Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, 24 anni entrambi di Cagliari. I feriti sono, invece, i diciannovenni Alessandro Sainas e Manuel Incostante, residenti ad Assemini. La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo sull’incidente: omicidio stradale plurimo è il reato ipotizzato dalla pm Rossana Allieri. Difficile capire perché viaggiassero in sei in una vecchia Ford Fiesta, perché, dopo aver tirato tardi in discoteca sentissero il desiderio di continuare a bere vodka e cicchetti, prima di accompagnare a casa le due ragazze verso Quartu Sant’Elena e Selargius, perché viaggiassero a oltre 100 chilometri all’ora nella corsia riservata ai bus. Tocca a polizia municipale e vigili del fuoco dare una spiegazione tecnica, ma lo sgomento e il raccapriccio alla vista delle lamiere contorte e schizzate di sangue e dell’abitacolo accartocciato come carta velina, colpisce l’intera comunità cagliaritana e i tanti amici dei ragazzi.

Tutto avviene poco dopo le 4.50 di domenica. I sei hanno passato la serata in discoteca al Poetto, poi una sosta a un bar della movida in viale Monastir per stare ancora insieme, davanti a drink e cicchetti. Infine la decisione di accompagnare Najibe e Giorgia a casa. Per raggiungere l’Asse Mediano, il guidatore, Alessandro Sanna, prende viale Marconi, ma, a causa dell’alta velocità o forse della scarsa perizia, inforca un cordolo. La Fiesta fa un volo, si ribalta e sbatte contro il muretto di una casa privata, una ruota si stacca, la carambola continua inesorabile. Quattro giovani vengono sbalzati all’esterno dell’abitacolo, due muoiono sul colpo, altri due restano incastrati tra le lamiere. Quando arrivano i soccorsi per loro non c’è più nulla da fare.

"Ho sentito due botti fortissimi, ho subito pensato ad un incidente. Quando sono uscito, ho trovato due ragazzi sul viale, che si muovevano ancora. Ho chiamato subito i soccorsi", dice Simone Pes, il proprietario dell’abitazione colpita dalla Fiesta. "Il punto esatto dell’impatto è la parete accanto al cancello di ingresso, che affaccia sulla corsia riservata a taxi e bus, diventata la corsia della morte". Sul posto arrivano i parenti dei ragazzi, alcuni superano disperati il nastro biancorosso, prima di essere bloccati dagli agenti. Mirko, fratello di Giorgia Banchero, si appoggia al muretto dove ha sbattuto l’auto, poi torna indietro e piange a dirotto. La mamma di Giorgia ha la forza di dire: "Vi prego, diteci che non è vero, questo è un incubo. Giorgia mi aveva chiamato alle 4,50 per dirmi: mamma stai tranquilla, sto tornando". Due genitori di Simone Picci si siedono sopra l’isolotto di cemento accanto al quale la macchina ha iniziato la sua carambola mortale. Poi la corsa in obitorio per il triste rito del riconoscimento. Sei anni fa, il 17 settembre del 2016, nello stesso viale Marconi, c’era stato un sinistro ‘fotocopia’ costato la vita a tre giovani fra i 18 e i 26 anni e due feriti. Anche in quell’occasione, alle 4 del mattino, l’auto su cui viaggiavano, si era ribaltata per poi concludere la corsa contro il guardrail.

