Schiaffo o gioco? La guerra dei (Macron) Roses

Borrelli

Ieri è volata una mano femminile, ed è stato schivato un colpo su un mento maschile. Si giocava o si litigava? E chi lo saprà mai a meno che, a reti unificate, la coppia presidenziale francese non voglia dare una spiegazione! Resta però che se un capo di Stato sta scendendo da un aereo di Stato per incontrare un altro capo di Stato, dopo aver schivato un colpo dalla moglie, lo “stato” delle cose si mette male. Nel caso loro poi… dove il gap generazionale è notevole e gridare alla Sottomission è un attimo. Da piegarsi dal ridere il comunicato dell’Eliseo: "Si è trattato di un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita". Su dai, il bel Emmanuel Macron, avrà detto una parola di troppo, e madame Brigitte si è rinzelata. Meglio di Carlo e Diana! Anche se la telefonata a sfondo Tampax fu un pugno al cuore di LadyD. Ieri, però, son volate le mani! À la guerre comme à la guerre, mamma Brigitte si è incavolata con il suo enfant prodige. Peccato per questa stampa in agguato. Una sana, intima scazzottata da Roses’s war sarebbe talvolta catartica e, perché no, anche rilassante!