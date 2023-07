Scheletro trovato a Roma "Sono i resti di Andreea?" I pm: subito il test del Dna

di Marina Verdenelli

Una collanina d’argento sottile, morta da almeno un anno e un’età che dai primi accertamenti medico legali è stata calcolata sui 30 anni. C’è più di un elemento che ha portato la procura di Ancona a ipotizzare che lo scheletro di donna rinvenuto sabato scorso a Roma, al parco di via Ettore Fieramosca 114, al Pigneto, possa essere Adreea Rabciuc, la romena di 28 anni che viveva a Jesi e che è sparita nel nulla il 12 marzo 2022. Per questo la pm Irene Bilotta ha chiesto chiarimento alle autorità che stanno indagando nella capitale.

In primis vorrebbe avere disponibilità delle foto della collanina che lo scheletro aveva ancora addosso perché la Andreea scomparsa dalle Marche era solita indossare delle collanine, anche d’argento. Quella rinvenuta sullo scheletro non avrebbe ciondoli. Quelle di Andreea, che spiccano anche da numerose foto che la giovane amava condividere su Facebook, i ciondoli li aveva ma non è escluso che in tutto questo tempo possano essersi staccati. La giovane aveva passato la notte in una roulotte, nelle campagne di Montecarotto, con il fidanzato Simone Gresti e due amici, prima di scomparire. C’era stato un festino a base di alcolici e forse non solo quelli. Alle prime luci dell’alba un litigio con Gresti avrebbe portato la 28enne a tornarsene a casa a piedi, da sola. Aveva lasciato la roulotte e anche il suo cellulare, rimasto nelle mani del fidanzato che proprio su alcuni messaggi ricevuti o inviati dalla ragazza aveva avuto da ridire. Da lì in poi di Andreea non c’è stata più traccia.

Proprio da Roma erano arrivati i primi avvistamenti della giovane, alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’, pochi giorni dopo la sua scomparsa. Nel quartiere della Magliana c’era chi aveva detto di averla riconosciuta. Erano alcuni commercianti a cui erano rimasti impressi i capelli a caschetto e il colore blu della frangetta. Poi i piercing, i tatuaggi. Qualcuno era certo che avesse bevuto anche una birra al suo bancone del bar. Tutti avvistamenti di fine marzo 2022 a cui non seguirono però riscontri oggettivi. Alla trasmissione Rai era arrivato anche un fax da una donna, scritto a mano e spedito da una tabaccheria romana dove diceva che la 28enne era stata vista vicino al supermercato Lidl, sempre alla Magliana, con un occhio nero che chiedeva soldi e piangeva perché non aveva né da mangiare né da dormire. Ma anche su quell’avvistamento un nulla di fatto.

Il resti di donna trovati al Pignento erano comunque sotto terra, non in superficie. Un particolare che non fa propriamente pensare a un incidente, quanto piuttosto a qualcuno che lì il cadavere deve averlo nascosto. La procura di Ancona attende i riscontri anche del dna che sono in corso da parte delle autorità romane. Quello di Andreea è già in banca dati perché è stato isolato al tempo delle prime indagini, quando i carabinieri hanno fatto i primi accertamenti nell’auto dell’unico indagato, ancora a piede libero, il fidanzato Gresti che è accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel sedile posteriore era stata trovata una traccia ematica, corrispondeva al sangue della ragazza scomparsa ma Gresti si era giustificato dicendo che con Andreea praticamente era come se ci vivesse nell’automobile.

I riscontri sui cellulari fatti fare dalla procura non hanno fornito elementi utili all’indagine perché il fidanzato aveva effettuato un accurato backup sui dispositivi. Quello di Andreea addirittura lo aveva poi lasciato in roulotte andandolo a recuperare solo molte ore dopo. Le ricerche della 28enne sono riprese la settimana scorsa nelle campagne jesine, ma il territorio dove cercare è molto vasto.