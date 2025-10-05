Quando si possono accendere i caloriferi: le date e il calendario dei riscaldamenti città per città

Temperature minime comprese tra 12 e 16 gradi al Nord (con punte sotto i 10 gradi in Val d’Aosta), tra 13 e 17 gradi al Centro (soffre un po’ di più Ascoli Piceno), tra 12 e 16 al Sud (Potenza ha il record negativo) e tra 15 e 19 sulle Isole (sta peggio Enna: 9). Il clima autunnale è arrivato davvero. E con il freddo parte la stagione termica 2025-2026, il periodo a cavallo tra un anno e l’altro regolato dal DPR 74/2013 che stabilisce date e orari di accensione degli impianti di riscaldamento in base alle 6 zone climatiche italiane.

Nelle aree più fredde, comprese nella zona F, non sono previsti limiti, mentre nella zona E, che include ad esempio Torino e Milano, i caloriferi potranno rimanere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile (per un massimo di 14 ore al giorno). Restano in vigore le ordinanze comunali che - in base alle decisioni dei sindaci - anticipano o posticipano l’accensione dei termosifoni a seconda del clima territoriale. Le multe, per chi non rispetta le regole, variano tra 500 e 3.000 euro (al netto di eventuali sanzioni previste dai regolamenti locali).