Riforma medici di famiglia: da liberi professionisti a dipendenti pubblici. Chi ci guadagna? Svolta storica per il Servizio sanitario nazionale. La riforma punta a garantire un'assistenza più capillare e a far funzionare le 1.350 Case di Comunità. Cosa cambia per chi è in servizio e per i neo assunti, percorso formativo e contributi: tutte le novità