Arriva l'anticiclone africano. Resterà a lungo

Roma, 30 maggio 2025 - Fiammata estiva sull'Italia, con il primo picco del caldo che arriverà nel weekend: le massime toccheranno anche 34 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, sarà solo l'inizio. Il caldo infatti "aumenterà gradualmente nei prossimi giorni e non avrà una fine a breve termine", spiega l'esperto. In particolare, il negli ultimi giorni di maggio il termometro salirà fino a 30-32 gradi specie al Centro Sud, poi nel weekend avremo un primo picco di 34 gradi. Le temperature minime saranno gradevoli poi, dalla prossima settimana, inizieremo ad avere anche qualche notte tropicale in città, cioè quelle notti con temperatura minima superiore ai 20 gradi. Per la Festa della Repubblica una perturbazione transiterà tra Francia e Germania ed attiverà forti temporali con grandine sulle Alpi nelle ore più calde della giornata: altrove sarà piena estate.