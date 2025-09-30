Meteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi

Roma, 30 settembre 2025 - Aria dal sapore invernale sta per piombare sull'Italia. Secondo le previsioni meteo ottobre inizierà infatti con un rilevante crollo termico (fino a 10 gradi) a causa dell'arrivo di una 'sciabolata' fredda dalla Russia. Poi nel weekend ci sarà un nuovo peggioramento. Una situazione totalmente anomala per il periodo. Le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di ilMeteo.it, non lasciano spazio a dubbi: "Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6 gradi in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1.400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali. Il freddo russo arriverà e sarà una partenza choc, in particolare sulla fascia adriatica". Il sito 3bmeteo spiega che per quanto riguarda le montagne del Centro Italia "non si tratterà di nevicate abbondanti, ma vista la stagione sarà curioso notare come probabilmente potranno vedere la caduta di alcuni fiocchi località come Campitello Matese, Capracotta (Molise), Campotosto (Abruzzo), qualche centimetro potrà depositarsi ai 2100 metri di Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso". Addirittura "alcuni fiocchi di neve potranno fare la loro comparsa in Sicilia sulla zona etnea, ma solo a partire dai 1800 metri circa".