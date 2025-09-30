Lunedì 29 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiBoccia SangiulianoBonus casa 2026Basi russeAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
CronacaMeteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi
30 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Meteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi

2

Il crollo delle temperature

3

Verso gli zero gradi in pianura

4

Una situazione totalmente anomala

5

I dettagli e la mappa

  1. Home
  2. Cronaca
  3. Meteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi

Meteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi

Ottobre inizia con crollo termico, temperature giù fino 10 gradi. In alcune zone di pianura ci si potrebbe avvicinare allo zero. Fiocchi bianchi in Appenino oltre i 1.400 metri. Tutti i dettagli, città per città, nella mappa di 3bmeteo

Storm weather. Torrential rain

Roma, 30 settembre 2025 - Aria dal sapore invernale sta per piombare sull'Italia. Secondo le previsioni meteo ottobre inizierà infatti con un rilevante crollo termico (fino a 10 gradi) a causa dell'arrivo di una 'sciabolata' fredda dalla Russia. Poi nel weekend ci sarà un nuovo peggioramento. Una situazione totalmente anomala per il periodo. Le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di ilMeteo.it, non lasciano spazio a dubbi: "Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6 gradi in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1.400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali. Il freddo russo arriverà e sarà una partenza choc, in particolare sulla fascia adriatica". Il sito 3bmeteo spiega che per quanto riguarda le montagne del Centro Italia "non si tratterà di nevicate abbondanti, ma vista la stagione sarà curioso notare come probabilmente potranno vedere la caduta di alcuni fiocchi località come Campitello Matese, Capracotta (Molise), Campotosto (Abruzzo), qualche centimetro potrà depositarsi ai 2100 metri di Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso". Addirittura "alcuni fiocchi di neve potranno fare la loro comparsa in Sicilia sulla zona etnea, ma solo a partire dai 1800 metri circa".

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Quando torna l’ora legale. Il cambio verrà abolito?

© Riproduzione riservata