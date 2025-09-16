Dal falso Brad Pitt alle romance scams, se l'amore sulle app di dating è una truffa

Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
CronacaDal falso Brad Pitt alle romance scams, se l'amore sulle app di dating è una truffa
16 set 2025
Le frodi romantiche costano ogni anno milioni di euro, come difendersi. Le "prede" sono soprattutto donne tra i 45 e i 65 anni, ben istruite ma vulnerabili emotivamente

Roma, 16 settembre 2025 – Le app di incontri sono diventate luoghi virtuali dove scoprire o ritrovare l’amore, cercare compagnia o semplicemente fare conoscenza. Ma la crescita esponenziale del digitale attira anche chi sfrutta la fiducia altrui per rubare soldi, identità o emozioni. Le frodi romantiche, romance scams, si stanno diffondendo: un problema che riguarda moltissime persone, anche insospettabili.

Un caso eclatante è quello della donna francese, “Anne”, che ha creduto di avere una relazione con Brad Pitt per oltre un anno arrivando a versare circa 830.000 euro pensando di aiutare il falso Brad Pitt con cure mediche. Per la truffa sono state usate immagini generate dall’intelligenza artificiale, messaggi amorevoli, profili falsi. Il tipo di immagini create in realtà rivelano una vulnerabilità tecnologica, ma il problema è più ampio. La storia mostra come nelle strategie dietro a una truffa oggi si possano unire abuso emotivo e manipolazione tecnologica.

Il fenomeno non è un fatto isolato. Report recenti stimano che decine di migliaia di persone, ovunque nel mondo, abbiano perso ingenti somme di denaro ogni anno. Essere in grado di riconoscere i comportamenti a rischio, capire il peso delle emozioni e adottare strategie di protezione può fare la differenza.

© Riproduzione riservata