Trappola di caldo, fino a 50 gradi in auto: ecco gli oggetti che rischiano di esplodere

Roma, 9 agosto 2025 - Con l'arrivo delle temperature estive nello spazio interno di una vettura parcheggiata possono essere facilmente superati i 50°C, anche nelle giornate solo moderatamente. In queste condizioni estreme, nelle quali la macchina può trasformarsi in una vera e propria trappola termica, molti oggetti contenuti o dimenticati all'interno possono sciogliersi, esplodere o persino provocare incendi. Sono molti gli automobilisti che lasciano in auto articoli potenzialmente pericolosi: una semplice bottiglia d'acqua mal posizionata, ad esempio, è capace di attirare i raggi del sole su una superficie infiammabile generando una scintilla. A questo proposito Parclick.it, app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, ha elencato i dieci oggetti che non andrebbero mai lasciati in auto sotto il sole, per cercare di ridurre al minimo ogni possibile rischio.