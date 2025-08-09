Venerdì 8 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
Cronaca
CronacaTrappola di caldo, fino a 50 gradi in auto: ecco gli oggetti che rischiano di esplodere
9 ago 2025
GIACOMO LIPPI
Cronaca
Naviga nell'articolo:

1

Trappola di caldo, fino a 50 gradi in auto: ecco gli oggetti che rischiano di esplodere

2

Accendini, rischio esplosione se colpiti dai raggi solari

3

Bottiglie di plastica al sole: i pericoli

4

Dispositivi elettronici a rischio corto circuito

5

Contenitori spray potenzialmente esplosivi

6

Alimenti deperibili, le conseguenze del caldo

7

Quelle indelebili macchie dei cosmetici sciolti

8

Farmaci sotto il sole, una minaccia per la salute

9

Occhiali da sole: mai lasciarli alla luce diretta

10

Carte di credito e documenti con chip a rischio smagnetizzazione

11

Fuoriuscita di sostanze nocive dai giocattoli a batteria

Trappola di caldo, fino a 50 gradi in auto: ecco gli oggetti che rischiano di esplodere

Dall'accendino alle bottigliette d'acqua, dai giocattoli a pile ai deodoranti spray: cosa non devi mai dimenticare nella vettura parcheggiata al sole

Tre oggetti da non lasciare mai nell'auto sotto il sole

Roma, 9 agosto 2025 - Con l'arrivo delle temperature estive nello spazio interno di una vettura parcheggiata possono essere facilmente superati i 50°C, anche nelle giornate solo moderatamente. In queste condizioni estreme, nelle quali la macchina può trasformarsi in una vera e propria trappola termica, molti oggetti contenuti o dimenticati all'interno possono sciogliersi, esplodere o persino provocare incendi. Sono molti gli automobilisti che lasciano in auto articoli potenzialmente pericolosi: una semplice bottiglia d'acqua mal posizionata, ad esempio, è capace di attirare i raggi del sole su una superficie infiammabile generando una scintilla. A questo proposito Parclick.it, app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, ha elencato i dieci oggetti che non andrebbero mai lasciati in auto sotto il sole, per cercare di ridurre al minimo ogni possibile rischio. 

© Riproduzione riservata