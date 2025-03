Allerta meteo rossa: cosa significa. Le differenze con arancione e gialla

Allerta meteo rossa, arancione, gialla o persino verde. Sono espressioni che si sentono spesso in prossimità di temporali o condizioni atmosferiche avverse. Ma chi sa il vero significato dietro ciascun colore? Seppur sia intuitivo che un'allerta rossa non porti nulla di buono, sono pochi a conoscere implicazioni e sfumature dietro ciascun allarme.

In nostro aiuto arrivano le tabelle della Protezione Civile, che descrivono per ogni livello di allerta, suddiviso per tipologia di rischio (idreologico, idraulico e temporali), gli scenari che possono verificarsi sul territorio, con i possibili effetti e danni associati.