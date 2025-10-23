Pamela e quel referto ignorato: il cuore di una donna vale meno di un cavillo

Roma, 23 ottobre 2025 – Trenta coltellate. Tre fatali, tra cuore e polmoni. Una firma. La radiografia criminale della mente di Gianluca Soncin che ha colpito Pamela Genini laddove si decide se vivere o smettere di farlo: tra cuore e polmoni, nel punto in cui il sangue incontra l’aria. Lì non si colpisce per caso. Lì si cancella la libertà. È come dire: ti tolgo l’aria. Ti tolgo il diritto di essere te.

Il cuore è il centro della libertà emotiva. È da lì che nasce il coraggio di scegliere, di amare, di andarsene. I polmoni sono la sua voce, il respiro che accompagna la decisione. Colpire in quel punto significa zittire il coraggio, fermare la vita nel punto esatto in cui la libertà prende forma. Ma la prima ferita non è arrivata con un coltello. È arrivata con una minaccia. Il nome era Bianca, il chihuahua di Pamela. Lui aveva detto: te la ammazzo. Un avvertimento, un modo per dire: “Posso colpire anche quello che ami di più.” Bianca non era “solo un cane”. Era il cuore di Pamela fuori dal corpo. La sua parte innocente, il suo rifugio. Minacciarla significava distruggere la sua zona sicura, toccare la sua vita nella forma più intima. Un femminicidio annunciato. Pamela lo sapeva ed infatti era andata in ospedale. Aveva compilato il questionario del rischio violenza: quattro risposte su cinque segnalavano pericolo. Eppure il Codice Rosso non è scattato. Perché non aveva sporto denuncia. Perché non c’era la convivenza necessaria per la procedibilità d’ufficio del reato di maltrattamenti. Perché la burocrazia ha avuto più valore della paura. Il femminicidio di Pamela Genini non è cominciato in un appartamento di Milano. È cominciato nei referti, nelle chat archiviate come “liti di coppia”, nei segnali ignorati. Un prequel che nessuno ha letto. È sempre tutto scritto. Come sempre serve il sangue perché qualcuno apra il fascicolo. Soncin ha spento il battito e il fiato di una donna che voleva solo essere libera. E il sistema che doveva difenderla, ancora una volta, è rimasto a guardare. Pamela è morta due volte. La prima sul suo terrazzo. La seconda negli uffici di chi doveva proteggerla. E se vogliamo dirla tutta, questa non è solo la storia di un uomo violento. È la storia di uno Stato che non sa riconoscere la violenza finché non è troppo tardi. Finché non c’è un corpo da fotografare, un cuore fermo da contare, un respiro che non torna più. Perché finché la paura di una donna varrà meno di un cavillo, continueremo a scrivere necrologi che cominciano ben prima dell’ultima coltellata.