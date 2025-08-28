Il gruppo Mia Moglie: narcisismo e possesso. È il patriarcato 2.0

Roma, 28 agosto 2025 – Mia Moglie non è stato un gruppo social, ma una piazza. Una piazza in cui le donne non avevano voce né volto. Ma erano ridotte a meri corpi messi in esposizione. Trentaduemila uomini hanno usato la rete come un mercato notturno: file di immagini allineate e intimità privata che è diventata merce di scambio.

Non pornografia: un atto di spoliazione, una violenza sessuale resa collettiva e replicabile. In quella piazza non contava il piacere individuale. Contava il riconoscimento. Ogni condivisione era un gesto rivolto non alla donna ritratta, ma all’altro uomo che guardava. Era un linguaggio cifrato: "Io posso, io comando, io espongo”.

Narcisimo corale

Un applauso virtuale che teneva insieme la comunità maschile, un narcisismo corale che faceva della violenza un collante sociale. E proprio il narcisismo è la vera chiave di questa vicenda. Narcisismo is the new black. Tutti lo nominano, pochi sanno davvero cosa significhi. Non è solo vanità, non è soltanto specchio e selfie. È un bisogno compulsivo di riconoscimento che qui ha trovato il suo terreno perfetto: misurare il proprio valore nella capacità di esibire il possesso di una donna.

Il piacere sessuale è stato solo marginale. Il web, con i suoi schermi anonimi, ha funzionato da acceleratore. Dietro il filtro digitale cadevano i freni morali, ciò che nella vita reale sarebbe rimasto impensabile diventava routine. La disinibizione non è stata solo tecnica, ma psicologica: un meccanismo che ha reso accettabile l’inaccettabile, cancellando ogni percezione di colpa. E quando la luce delle indagini si è accesa, la reazione non è stata il rimorso. È stato il panico.

Difendere le donne o la reputazione degli uomini smascherati?

Profili eliminati, tracce cancellate, corse disperate a difendere la propria immagine. La priorità non erano le donne violate, ma la reputazione degli uomini smascherati. Ancora una volta, l’ossessione per il sé ha contato più della carne viva delle vittime. Mia Moglie mostra come la violenza non abbia più bisogno di fisicità per esistere. È stato un laboratorio, non di pochi devianti, ma di una comunità che ha trasformato l’abuso in spettacolo.

Da Facebook a Telegram, la stessa scena si è replicata, più estrema, più spudorata. Mia Moglie non è quindi solamente una parentesi della rete, ma la radiografia di una cultura che si è solo spostata di scenario.

L’antico marchio di possesso “mia” è rimasto intatto, ma oggi si esprime con la velocità del digitale. È la stessa logica che abita la violenza domestica, il bullismo, la cultura dello stupro: la donna ridotta a proprietà, l’umiliazione trasformata in linguaggio di appartenenza. Il patriarcato che ha trovato nel digitale il suo teatro pubblico, dove la violenza sessuale diventa intrattenimento e la dignità delle donne, ancora una volta, viene barattata per l’applauso degli uomini.