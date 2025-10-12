Garlasco, l’appunto con le cifre. La scrittura di Giuseppe Sempio rivela le sue paure

Pavia, 12 ottobre 2025 – L’asse Pavia–Brescia non è un romanzo noir: è l’autopsia del sistema giudiziario. Ma quando la giustizia comincia a indagare se stessa, il rischio è che, nel tentativo di purificarsi, finisca per incendiare anche chi non ha mai toccato la miccia. Su quest’asse si muovono tre inchieste che sfiorano lo stesso nome: Garlasco. Un luogo che in Italia evoca sangue, menzogne e processi infiniti. Questa volta, però, non si indaga solo sull’omicidio di Chiara Poggi, ma sul sistema: presunti intrecci di favori, auto di lusso, archiviazioni sospette. Nel mirino magistrati, politici, agenti di polizia giudiziaria. Serve equilibrio. Perché se l’obiettivo è smontare i meccanismi malati, non si può travolgere chi con quei meccanismi non ha nulla a che fare.

In questa nebbia di carte e sospetti emerge un reperto apparentemente marginale ma cruciale: un pizzino sequestrato nella casa di Andrea Sempio, scritto dal padre, Giuseppe. Poche righe, ma un terremoto linguistico: "Se il gip archivia l’indagine dovrebbe mettere il nome del soggetto sull’archiviazione, così non può essere indagato per lo stesso motivo. Il Dna". Gli investigatori lo leggono come possibile garanzia di blindatura. La psicolinguistica, che spiega cosa rivela il modo in cui una persona scrive, racconta altro. È la scrittura di chi tenta di mettere ordine nel caos con l’unico strumento che gli resta, le parole. Gli errori, come “indaggine” non sono distrazione, ma sintomi di ansia cognitiva, di un cervello che corre più veloce della grammatica. È la lingua della sopravvivenza: quella che prova a razionalizzare l’incubo giudiziario. È la grammatica del terrore: breve, contratta, ossessiva. Eppure, nel tritacarne mediatico, anche un foglietto diventa potenziale indizio.

Le verifiche della Gdf mostrano invece altro: i prelievi dei Sempio risultano riconducibili agli avvocati della difesa. Un dato freddo, lineare. Tuttavia, nel mondo dell’informazione la linearità non fa notizia. È il cortocircuito perfetto: la giustizia cerca verità, il sistema mediatico cerca pubblico. E in mezzo ci finiscono le persone, con le loro vite rovinate dall’accanimento.

Chi lavora in scienza e coscienza sa che il linguaggio pesa. Il pizzino dei Sempio non è un segreto da decifrare, ma la radiografia di una famiglia sotto processo, anche quando il processo non c’è. La verità giudiziaria si costruisce con le prove. Quella umana si rivela nei lapsus, nei silenzi e in un foglietto scritto a penna tremante. E quello, più di ogni conto corrente, racconta il prezzo psicologico di una giustizia che a volte non distingue più chi cerca la verità da chi la subisce.