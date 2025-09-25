Femminicidio Cinzia Pinna, nella mente del killer. Il brindisi dopo l’orrore: così si è autoassolto

Cagliari, 26 settembre 2025 – Cinzia Pinna, trentatré anni, una vita normale e fiera, un lavoro in un locale, l’uscita a fine turno come milioni di donne. Poi il buio. Ad ogni modo, non è solo a lei che dobbiamo rivolgere lo sguardo mentre ricostruiamo ciò che è accaduto. Nei video promozionali dei suoi vigneti Emanuele Ragnedda appare come un uomo elegante e posato, voce calma, gesti composti. Il classico esempio di mimetismo sociale, costruire una facciata di valori e rispettabilità, recitare persino la preghiera in sardo per accreditarsi come custode della tradizione. Dietro quella immagine impostata di successo si è consumata un’altra verità.

Perché ad un certo punto Ragnedda ha preso una pistola e ha sparato, proprio sul divano del casolare che è probabilmente diventato la scena primaria del crimine, come indicano i segni di imbrattamento ematico. E quando il corpo di Cinzia Pinna non è stato più un corpo ma un ostacolo, lo ha trascinato nel vigneto adiacente, trasformandolo nella scena secondaria. Lì, lo ha sepolto. Così, la terra che nel suo lavoro è simbolo di radici, è diventata una fossa improvvisata.

L'imprenditore vinicolo reo confesso Emanuele Ragnedda. Nel box: la 33enne Cinzia Pinna

All’inizio ha mentito sostenendo che Cinzia fosse morta per un incidente, poi ha scaricato la responsabilità su un amico che avrebbe occultato il cadavere, una versione ancora al vaglio degli inquirenti. Certamente una personalità menzognera, la sua, che però non ha retto. Dopo un tentativo di fuga maldestro, è crollato e ha confessato l’omicidio.

Non sappiamo ancora quale sia stata la miccia che ha acceso la ferocia, probabilmente un diniego, un rifiuto che ha ferito il suo ego. Quel che è evidente, oltre all’escalation sanguinaria, è il dato psicologico: un soggetto narcisista a pelle spessa, incapace di tollerare la frattura dell’immagine di sé, pronto a trasformare il grilletto di una pistola nell’unico strumento di dominio. E poi il brindisi, subito dopo esser volato ad Arzachena per raggiungere alcuni amici. Una vera e propria firma psicologica, il rituale di autoassoluzione che gli ha consentito di recitare ancora la parte dell’uomo integro nel cuore della Costa Smeralda.

In sostanza, la sua vera natura: l’imprenditore che nei video predica valori e tradizioni, ma che nella realtà trasforma un divano in un teatro del crimine, un vigneto in una sepoltura, una bugia in copione e un brindisi in monumento alla propria freddezza e crudeltà. Emanuele Ragnedda, ’il re del vino bianco più costoso d’Italia’, incarna senza dubbio l’emblema crudele di quanto possa essere letale il vuoto dietro una maschera scintillante.