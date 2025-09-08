Enigma Garlasco, tutte le piste a effetto speciale: il Dna sul pollice di Chiara, impronte e ignoti, suggestioni vendute come prove

Il crime appassiona tutti. Ma a Garlasco sembra che ognuno custodisca in tasca una verità diversa da quella scritta in una sentenza passata in giudicato. Così, ogni settimana, riemerge un nuovo colpo di scena: questa volta un Dna su pollice di Chiara Poggi, rilanciato come se potesse riscrivere la storia. Ma la scienza non si piega alle suggestioni: una traccia vale solo se entra nella logica del delitto. Le piste a effetto speciale in questa storia non muoiono mai. Prima l’impronta 33, spacciata per la firma di Andrea Sempio. Una traccia nemmeno entrata in incidente probatorio perché manca il frammento murario, l’unico che avrebbe potuto renderla verificabile.

È stata poi la volta di Ignoto 3, il Dna maschile trovato nella bocca di Chiara, venduto come la prova di un complice, ed invece rivelatosi semplice contaminazione. Ora a un nuovo Dna su un pollice della vittima: cambia il dettaglio, non cambia la musica. Le mani di Chiara erano già state repertate nel 2007. Nove campioni, tutte le dita della mano destra e quattro della sinistra, con tre tentativi di analisi ciascuno. Il risultato era chiaro: profili parziali, non replicabili. E in genetica un profilo non replicabile è un profilo non attribuibile. Non esclude, non regge alla prova del delitto.

Nella nuova indagine, però, c’è una verità rimossa: la spazzatura di casa Poggi. C’era chi giurava che da lì sarebbe uscito il nome dell’assassino perché aveva fatto colazione con Chiara. Invece, proprio su quella spazzatura, è stato trovato il Dna di Stasi. Un dato scomodo, che non si adatta alla favola del delitto a più mani e per questo archiviato nel silenzio. E si sa, purtroppo, nel gioco delle piste fantasiose, i nomi ritornano sempre. Paola e Stefania Cappa, mai indagate, ridotte loro malgrado ad un mostro a due teste sotto la nomenclatura di gemelle K. Marco Poggi trascinato ciclicamente nel sospetto dell’alibi mancante. Perfino Michele Bertani, che si è tolto la vita, viene richiamato sulla scena del crimine solo perché amico di Sempio. Una forzatura crudele: Bertani è semmai vittima di suggestioni create attorno al santuario della Bozzola. La verità non si improvvisa.

Sarà l’incidente probatorio a dire se il Dna attribuito dalla Procura a Sempio abbia davvero valore. Un perito terzo, alla luce della scienza, metterà la parola fine alle chiacchiere e consegnerà finalmente una versione ufficiale. Per questo, aspettiamo. Aspettiamo prima di dipingere un condannato in via definitiva come un martire. Aspettiamo prima di inviare messaggi solidali. Aspettiamo dopo che due istanze di revisione sono state già rigettate. Aspettiamo, soprattutto, che emergano prove che l’assassino non sia Stasi. Prove che, ad oggi, non ci sono.