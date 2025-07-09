Delitto di Garlasco: la scienza chiude il caso?

Nel delitto di Garlasco, dove il tempo sembra non bastare mai a saziare il dubbio, la scena del crimine continua a raccontare la sua verità con una precisione chirurgica. Le tracce azzerano le teorie creative, lasciano nudo il fatto nella sua crudezza. Resta, ad oggi, forse solo il presunto DNA maschile trovato sulle unghie di Chiara Poggi, che è stato l’appiglio che la Procura di Pavia ha brandito fin da subito, insieme alla famosa impronta 33, per chiamare in causa Andrea Sempio.

Peccato che la stessa sentenza di appello bis, quella che ha condannato l’ex fidanzato di Chiara, lo abbia già archiviato come un dato frammentario e contraddittorio. I test sui singoli polpastrelli, ripetuti tre volte, non una, non hanno mai restituito un profilo stabile. E siccome, secondo il principio di Locard, ogni contatto lascia una traccia, quei residui potevano benissimo provenire da un contatto qualunque, avvenuto ben prima dell’aggressione.

Del resto Sempio in quella casa entrava e usciva come fosse la sua, forte del legame con il fratello della vittima, Marco Poggi. Nella quotidianità, il DNA si infila ovunque: sotto le unghie, sulle maniglie, nei tessuti. Basta un contatto. Non serve un’arma del delitto per depositare microtracce biologiche. E Chiara, come ha stabilito l’autopsia, non ha nemmeno avuto il tempo di difendersi: dunque, ammesso che quel profilo genetico venga con le nuove tecnologie attribuito con certezza a Sempio, resterebbe comunque sganciato dalla dinamica omicidiaria.

A maggior ragione, sul piano strettamente scientifico, i conti non tornano neppure per chi cerca ostinatamente un colpevole alternativo. Il maxi incidente probatorio, disposto proprio per fugare ogni dubbio, non sta portando, com’era prevedibile, nulla di realmente nuovo. Anzi, il contrario. La scena del crimine continua a tracciare un disegno criminoso lineare: quello del fidanzato che uccide la compagna. Sulla cannuccia del brick del tè, rinvenuto nella spazzatura e riesaminato in questo nuovo troncone d’inchiesta, spunta proprio il profilo genetico di Alberto Stasi.

Locard non sbaglia: chi uccide lascia qualcosa di sé sulla scena del crimine e porta via qualcosa da quella scena. E qui, l’unico dato scientifico che continua a gridare la sua storia è quello di Alberto Stasi, già individuato con un giudicato senza appelli come l’assassino. Il resto sono ipotesi che crollano appena si sovrappongono ai fatti. Perché la scena del crimine, quando la si sa leggere, non ammette fiction: parla attraverso dettagli che non mentono.