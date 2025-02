Claudia Chessa e il volo per la libertà: una scelta contro la violenza

Claudia Chessa non è caduta. Claudia ha scelto di volare. Non perché volesse morire. Ma perché l’alternativa era morire comunque. Ha deciso di non lasciare che fosse lui, il fidanzato Alessio Lupo, a scrivere la parola “fine” sulla sua esistenza. Chi si lancia dal quarto piano di un hotel non sta scegliendo la morte, ma l’unica libertà rimasta. Sceglie di non lasciare che sia un altro a stabilire il quando e il come.

Perché quando sei chiusa in una stanza con un uomo che ti sussurra: “Non uscirai viva di qui”, il tuo destino è già stato firmato. L’unico modo per riscriverlo è strappargli la penna dalle mani. La cronaca lo chiama tentato femminicidio. I giornali titolano: “Precipitata dopo una lite”. E c’è sempre qualcuno pronto a dire che avrebbe dovuto andarsene prima. Ma qui non c’è stato nessun litigio. C’è stata una sentenza di morte.

Alessio, 28 anni, non ha avuto un raptus. Ha avuto un piano. Nella mente di un uomo come lui passa il calcolo. Chi controlla non perde il controllo, lo esercita. E la sua arma più potente non è stato il cuscino con cui ha tentato di soffocarla. Non sono stati i morsi con cui le ha strappato la pelle fino a farla sanguinare. Non sono state le botte. La sua arma più potente è stata la paura. Perché prima della violenza fisica, c’è il veleno sottile della manipolazione. Prima dei lividi, c’è il dubbio insinuato ogni giorno nella mente della vittima.

Alessio non ha iniziato quella notte a Malta. Ha iniziato molto prima. Ha iniziato isolandola. Facendole credere che lui fosse l’unico di cui potesse fidarsi. L’unico che la capiva. L’unico che la amava davvero. Ogni giorno un centimetro in meno di libertà.Ogni giorno un pezzo in meno della sua identità. Fino a quella stanza d’albergo.

Lì, la violenza è diventata esplicita. Non più parole. Non più insinuazioni. Solo il potere assoluto di un uomo che si sente padrone della vita di una donna. Le mani che stringono un cuscino sul suo volto.I denti che le strappano la pelle. A quel punto, Claudia si è fatta una sola domanda: chi decide adesso come finirà? Se lui l’avesse presa, l’avrebbe gettata giù. Allora lo ha anticipato. Ha scelto il vuoto.

Un vuoto che faceva meno paura della certezza di morire per mano di chi avrebbe dovuto amarla. L’ultimo, disperato atto di libertà. Ma non è abbastanza.L’unica domanda vera è questa: Riusciremo a fermare il prossimo prima che un’altra donna si trovi su quel balcone?